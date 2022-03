Es difícil conseguir smartwatches baratos que tengan una pantalla brillante y colorida que se vea bien a plena luz del día. Igual de difícil es encontrar relojes con funciones avanzadas de salud y deporte por debajo de los 50 euros. Sin embargo, no sabemos cómo, pero el fabricante Haylou se las ha arreglado para lanzar al mercado un smartwatch con panel AMOLED, 105 modos deportivos y oxímetro que no pasa de los 35 euros.

Nos referimos al Haylou RS4 Plus, un reloj prémium similar al Apple Watch en diseño y en experiencia de uso. Cuenta con una calidad de construcción de primer nivel, es cómodo, tiene muchas funciones útiles para tu salud y día a día, y es muy barato. Al final del artículo te diremos cómo comprarlo por apenas 33 euros. Mientras tanto, acompáñanos a conocer sus características.

Haylou RS4 Plus: su pantalla AMOLED enamora, su funcionamiento convence

A diferencia de otros smartwatches baratos con especificaciones increíbles, el Haylou RS4 Plus sí tiene un sistema operativo de calidad, con una interfaz sencilla y fácil de usar y un rendimiento rápido y fluido. Además, cuenta con algunos detalles que no habíamos visto en otros relojes similares, como su correa imantada que no requiere que la abroches a tu brazo. Aquí te dejamos todas sus características.

Características Haylou RS4 Plus Dimensiones y peso Reloj: 45,2 x 37,2 x 10,4 mm. Ancho de la correa: 22 mm. Peso total (reloj + correa): 57,6 gramos. Pantalla AMOLED de 1,78″ con resolución de 368 x 448 píxeles. Sensores Sensor de ritmo cardíaco, medidor de saturación de oxígeno en sangre y sensor de movimiento. Conectividad Bluetooth 5.1. Batería 230 mAh. Autonomía 10 días con un uso básico y 24 horas con la monitorización del ritmo cardíaco activada. Resistencia al agua y al polvo IP68. Modos deportivos 105 modos de entrenamiento: correr al aire libre, caminar rápido, montar en bicicleta, escalar, hacer spinning, yoga, correr en interiores, entrenamiento libre, gimnasia, baloncesto, fútbol, navegación, natación en aguas abiertas, natación en piscina, entre otros. Temperatura de operación -0°C ~ 45°C. Compatibilidad Android 6.0 y iOS 11.0 o superior a través de la app Haylou Fun.

Un reloj con mucho estilo

El diseño del Haylou RS4 Plus es una maravilla. Su cuerpo de aluminio tiene un acabado de lujo y su gran pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas está curvada en los bordes. Eso no solo hace que se vea bien, sino también que se sienta muy cómodo en el brazo. No olvides que viene con una correa de silicona 100 % imantada que te permite ponerte y quitarte el reloj de forma fácil y rápida.

El panel AMOLED de este smartwatch se ve muy bien, pues tiene una alta relación pantalla-cuerpo, una resolución de 368 x 448 píxeles y una tasa de refresco de 60 Hz. Gracias a ello, muestra colores vivos y un gran nivel de detalles, incluso con luz directa impactándole de frente. Por cierto, a través de la aplicación Haylou Fun, puedes cambiar el watchface del Haylou RS4 Plus para que combine con tu ropa.

Tu salud es lo primero

Como buen reloj inteligente, el Haylou RS4 Plus pone a tu disposición una gran variedad de funciones de todo tipo. Es capaz de monitorizar y medir tu sueño, ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, pasos, calorías, distancia y estrés. Incluso, puede realizar un seguimiento del ciclo menstrual femenino (esta función no viene de fábrica, se añade con una actualización).

Adicionalmente, te ofrece 105 modos de entrenamiento para motivarte a hacer ejercicio y registrar tu actividad física de manera detallada. También incluye funciones de alertas, notificaciones de mensajes, avisos del tiempo, control de la música y mucho más.

Y por si fuera poco, es a prueba de agua. No tienes que quitarte el Haylou RS4 Plus cuando te estés lavando las manos o cuando esté lloviendo, ya que tiene protección certificada IP68 contra polvo y agua. ¿Su batería? Te da hasta 10 horas de autonomía en modo normal o 25 días en modo básico.

Lo mejor del Haylou RS4 Plus ✅ Gran pantalla AMOLED de 1,78″

✅ Correa 100 % imantada

✅ Tiene oxímetro y medidor de ritmo cardíaco

✅ ¡Solo vale 33 euros!

Precio del Haylou RS4 Plus y cómo comprarlo más barato

¿Te gusta el Haylou RS4 Plus? Se lanzará oficialmente el 28 de marzo en AliExpress con un precio de 33 euros (si aplicas el código de descuento de 4 euros proporcionado por la tienda). Consíguelo usando este botón: