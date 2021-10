HTC lanza unos auriculares los Earbuds Plus con ANC

HTC lo ha intentado todo para revertir sus números negativos. Luego de ser una de las marcas más importantes del mercado de los smartphones, la empresa taiwanesa se ha caracterizado en los últimos años por las pérdidas millonarias que presentan en cada trimestre. Con la intención de revivir su época dorada, HTC ha apostado por el lanzamiento de nuevos móviles 5G los cuales solo empeoraron el estado financiero de la marca.

Hoy en día, la marca taiwanesa vive de sus gafas de realidad virtual, su producto más exitoso de los últimos años. ¿Será el mercado de gadgets el camino para la salvación financiera de HTC? A esta pregunta intentará responder la empresa con el lanzamiento de los Earbuds Plus, sus primeros auriculares TWS (True Wireless Stereo) con cancelación de ruido activa.

Earbuds Plus: ANC y autonomía garantizada

En los HTC Earbuds Plus tienes todo lo que necesitas en unos auriculares inalámbricos. Para empezar, cuentan con la tecnología de cancelación de ruido activa y cancelación de ruido ambiental. Consiste en un sistema de micrófonos que posee cada auricular, los cuales detectan el ruido indeseado del exterior para procesar su cancelación. Esto les permite ofrecer una mejor experiencia auditiva para el usuario.

Para mantener una conexión inalámbrica estable y de calidad, los Earbuds Plus de HTC cuentan con Bluetooth 5.0. Además, son compatibles con Android y iOS, por lo que en lo que respecta a conectividad son muy completos. La resistencia de los auriculares es otro de los apartados a destacar. Tienen protección IPX5 frente al agua, por ello no tendrás que preocuparte si tus Earbuds Plus son salpicados por sudor o por la lluvia.

Podrás mantenerte todo el día escuchando tu música con estos auriculares. La empresa taiwanesa afirma que tendrás 6 horas de reproducción con una sola carga, y 24 horas adicionales con la carga del estuche.

Disponibilidad y precio de los Earbuds Plus de HTC

Los Earbuds Plus de HTC ya están disponibles y de momento solo lo puedes comprar en el sitio web oficial de la marca. Se encuentran en dos opciones de colores: blanco y negro. El precio de los auriculares es de 79 euros.

HTC parece haber entendido la importancia de la relación calidad / precio, ya que para las características que ofrecen, su coste es bastante competitivo si se comparan con otros auriculares que tienen ANC. Pero si el precio no te convence, mira nuestra selección de los 4 mejores auriculares inalámbricos por menos de 50 euros.