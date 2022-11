Dreame L10S Ultra y D10 Plus robots aspirador en oferta por Black Friday

El Black Friday ya está aquí y es el momento perfecto para comprar un dispositivo que facilite tu vida en el hogar… ¿Cómo cuál? Pues como un robot aspirador inteligente. La marca Dreame está tirando la casa por la ventana en esta temporada de ofertas y han rebajado dos de sus mejores robots aspiradores. Quédate con nosotros para contarte cómo puedes llevarte los Dreame L10S Ultra y D10 Plus por un precio de chollo.

Dreame L10S Ultra: el robot aspirador más completo y autónomo con 250 € de descuento

Si no quieres volver a preocuparte por la limpieza de tu hogar, entonces tienes que conocer el Dreame L10S Ultra. Este es el robot aspirador más completo del mercado, ya que combina las mejores tecnologías de limpieza robótica automatizada. Para empezar, aspira y barre el suelo, logrando deshacerse de todo el polvo, tierra, pelos de mascotas y otros residuos gracias a su potencia de succión de 5300 Pa y sus cepillos giratorios.

Pero no solo barre y aspira, también friega gracias al par de mopas giratoria que van a 180 rpm y limpian con presión cualquier tipo de mancha o suciedad del suelo. Y descuida, no tendrás que preocuparte por la limpieza del robot. De hecho, cuenta con una estación de carga que no solo sirve para restablecer sus 210 minutos de autonomía.

La estación del Dreame L10S Ultra garantiza la limpieza automática del robot. Para ello cuenta con cepillos giratorios de alta velocidad que frotan y lavan los trapeadores para luego secarlos con aire caliente y así evitar malos olores, moho y bacterias.

Además, la base de carga cuenta con el novedoso sistema DualBoost 2.0 que se encarga de vaciar el depósito de polvo del robot introduciendo aire y vaciándolo a alta velocidad. ¿Para qué? Pues para extraer toda la tierra y desechos que aspiró el robot sin que quede ningún rastro de suciedad.

Especificaciones del robot aspirador Dreame L10S Ultra

Dimensiones y peso : 35 x 35 x 9,7 cm – 3,7 kilogramos (robot). 42,3 x 34 x 56,8 cm – 8,9 kilogramos (estación).

: 35 x 35 x 9,7 cm – 3,7 kilogramos (robot). 42,3 x 34 x 56,8 cm – 8,9 kilogramos (estación). Funciones : aspirar, fregar y autolimpieza.

: aspirar, fregar y autolimpieza. Navegación : por cámara basada en IA.

: por cámara basada en IA. Potencia : 5300 Pa.

: 5300 Pa. Capacidad : depósito de polvo de 350 ml (robot) 3000 ml (estación). Depósito de agua de 80 ml (robot) 2500 ml (estación).

: depósito de polvo de 350 ml (robot) 3000 ml (estación). Depósito de agua de 80 ml (robot) 2500 ml (estación). Batería : 5200 mAh para una autonomía de 210 minutos.

: 5200 mAh para una autonomía de 210 minutos. Ruido : 59 dB.

: 59 dB. Asistente de voz : Alexa y Google Assistant.

: Alexa y Google Assistant. Conectividad : WiFi de 2.4 GHz.

: WiFi de 2.4 GHz. Contenido de la caja: el robot Dreame L10S Ultra, estación de carga y su adaptador de corriente, 1 x cepillo lateral, 1 x cepillo de limpieza, 1 x bolsa de recolección de polvo, 2 x mopas para fregar, 2 x soporte para mopas para fregar, 1 x limpiador de suelos multi-superficie y 1 manual de usuario.

El robot aspirador Dreame L10S Ultra tiene un precio oficial de 1199 €, sin embargo, durante Black Friday puedes llevártelo con 250 euros de descuento. ¿Qué hay que hacer? Pues usar el botón que dejamos aquí abajo antes del 28 de noviembre para así comprar este estupendo robot por tan solo 949 €.

Dreame D10 Plus: el robot que te garantiza 45 días de limpieza automática por menos de 350 €

De los muchos robots aspiradores que hay en el mercado, no hay duda de que el Dreame D10 Plus es uno de los mejores. Este modelo aspira y barre con una potencia de 4000 Pa para garantizar una limpieza profunda de suelos y alfombras al succionar todo el polvo, residuos y pelo de las mascotas.

Asimismo, el Dreame D10 Plus también se encarga de fregar los suelos. Para ello cuenta con un depósito de agua de 145 ml que humedece gradualmente la mopa integrada para limpiar eficazmente la suciedad y manchas del suelo. Y de seguro que completará el aseo de tu hogar en una sola sesión, ya que viene con una batería de 5200 mAh que garantiza 170 minutos de limpieza con la carga completa.

Y… ¿Cuándo se descargue? Pues el robot volverá a su estación de carga, donde además vaciará todo el polvo y la suciedad aspirada en la bolsa contenedora de 2,5 L que se reemplaza cada 45 días. Así es, solo tendrás que vaciar el polvo 8 veces al año. Esto y su navegación inteligente por sensor LiDAR hacen que el funcionamiento del Dreame D10 Plus sea totalmente automático… ¡Olvídate por completo de la limpieza del suelo!

Especificaciones del robot aspirador Dreame D10 Plus

Dimensiones : 34,9 x 35 x 9,6 cm (robot). 30,3 x 40,3 x 39,9 cm (base de recolección).

: 34,9 x 35 x 9,6 cm (robot). 30,3 x 40,3 x 39,9 cm (base de recolección). Funciones : aspirar y fregar.

: aspirar y fregar. Navegación : láser por LiDAR y algoritmo SLAM para mapeo dinámico.

: láser por LiDAR y algoritmo SLAM para mapeo dinámico. Potencia : 4000 Pa.

: 4000 Pa. Capacidad : depósito de polvo de 400 ml (robot) 2500 ml (estación). Depósito de agua de 145 ml (robot).

: depósito de polvo de 400 ml (robot) 2500 ml (estación). Depósito de agua de 145 ml (robot). Batería : 5200 mAh para una autonomía de 170 minutos.

: 5200 mAh para una autonomía de 170 minutos. Ruido : 64 dB.

: 64 dB. Asistente de voz : Alexa y Google Assistant.

: Alexa y Google Assistant. Conectividad : WiFi.

: WiFi. Contenido de la caja: robot Dreame D10 Plus, estación de carga y su adaptador de corriente, 1 x paño de limpieza, 1 x contenedor de polvo de 400 ml, 1 x cepillo principal, 1 x cepillo lateral, 2 x bolsa de recolección de polvo, 1 x mopa de fregado y 1 x depósito de agua de 150 ml.

El Dreame D10 Plus salió al mercado con un precio oficial de 499 €, pero no te preocupes, en Black Friday puedes comprarlo por 150 euros menos. Así es, desde hoy hasta 28 de noviembre puedes llevarte este robot aspirador por solo 349 €… ¿Qué tienes que hacer? Nada, solo usar el botón que dejamos aquí abajo:

Aprovecha el resto de las ofertas de Dreame en aspiradoras y robots para este Black Friday

¿Quedaste con ganas de más ofertas? Pues tienes que saber que estos no son los únicos chollazos que Dreame tiene para este Black Friday. De hecho, desde el 24 hasta 28 de noviembre puedes disfrutar de los atractivos descuentos en aspiradoras y robots que ha lanzado la marca usando el botón que dejamos aquí abajo.

Y tú… ¿Cuál de estos robots aspiradores de Dreame te llevarás a tu hogar?