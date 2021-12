La impresión 3D es una de las mejores cosas que nos permite hacer la tecnología actual. Y por suerte, las impresoras 3D ya no son tan caras como antes. Ahora con menos de 250 € te puedes hacer con una impresora 3D de calidad para imprimir juguetes, figuras de acción y todo lo que imagines sin esfuerzo. ¿Aún no tienes una impresora de estas? ¿Quieres comprar una al precio más bajo? No te preocupes. Hemos encontrado una oferta estupenda para ti.

La tienda TOMTOP ha rebajado el precio de la impresora 3D Artillery SWX1 a menos de la mitad. Al final de este artículo te explicamos cómo conseguir esta impresora con un 57 % de descuento. Pero como seguro tienes dudas sobre qué puede hacer la Artillery SWX1, a continuación repasaremos todas sus características para que la conozcas a fondo.

Artillery Sidewinder X1: una impresora 3D de precisión fácil de usar

La Sidewinder X1 de Artillery (abreviada como Artillery SWX1) te permite imprimir objetos en 3D con una base de hasta 30 x 30 cm y una altura máxima de 40 cm. Y lo hace con mucha precisión y sin vibraciones gracias a su estructura robusta fabricada con materiales de calidad. Soporta rollos de hasta 3 kg con filamentos flexibles como TPU, ABS, TPE, TPC, SOFT, PLA, etc.

Aparte, es facilísima de instalar. ¡Solo tienes que colocar 4 tornillos! Y es que viene un 95 % premontada para que no tengas que pasar un mal rato. También es muy fácil de usar, ya que tiene un puerto USB para pendrives y una ranura para tarjetas SD que te permiten cargar en la impresora los objetos que quieres imprimir.

La controlas de forma sencilla desde su pantalla táctil a color. Otra cosa que nos gusta de la Artillery SWX1 es su sensor que detecta cuando el filamento se acaba para avisarte que cambies el carrete y así poder continuar con la impresión sin arruinar lo que llevaba impreso. Asimismo, tiene protección contra fallos eléctricos: puede seguir imprimiendo donde quedó tras un apagón.

Y si nos ponemos más técnicos, también habría que destacar su eje Z de doble varilla sincronizado por una correa dentada que te garantiza una impresión rápida, estable y precisa. Además, toda su parte electrónica está diseñada para minimizar el ruido lo máximo posible. Si te interesa saber más, aquí tienes todas sus especificaciones principales:

Usa filamentos de 1,75 mm de diámetro con su boquilla de 0,4 mm.

con su boquilla de 0,4 mm. Es compatible con filamentos PLA, ABS, TPU, TPE , material flexible, entre otros.

, material flexible, entre otros. Imprime objetos con un tamaño de hasta 300 x 300 x 400 mm .

. Su velocidad máxima de impresión es de 150 mm / s .

Tiene una cama caliente de aleación de aluminio que pasa los 80 °C en 2 minutos . Alcanza una temperatura máxima de 130 °C.

. Alcanza una temperatura máxima de 130 °C. Cuenta con una pantalla táctil a color TFT .

. Incluye puertos para tarjetas SD y unidades USB .

. Mide 550 x 405 x 870 mm (con el portacarretes) y pesa 14 kg.

Llévate la impresora 3D Artillery Sidewinder X1 por solo 209,99 €

¿Quieres una Artillery SWX1? La puedes conseguir al precio más bajo en TOMTOP donde ahora mismo tiene un 57 % descuento (su precio normal es de 481,8 €). Usa el siguiente botón para llevártela por apenas 209,99 € con envío desde Europa:

El envío se hace desde Alemania y el IVA ya está incluido. ¿Qué más quieres? La oferta durará un mes aproximadamente o hasta que se agoten existencias (muy probable). Así que aprovéchala mientras puedas.