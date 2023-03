GCam 8.8 MOD: descarga el APK para cualquier móvil Android

La exclusividad es un mito en estos tiempos para casi cualquier cosa. La tecnología es de las principales víctimas, sabiendo que cuando, por ejemplo, una nueva función aparece para determinado dispositivo, es cuestión de días o meses para que salgan mods compatibles con muchas otras terminales diferentes. El caso más reciente es el de la GCam 8.8, cuyo mod se encuentra ahora disponible para el resto de dispositivos Android, más allá de los Google Pixel.

Sin embargo, su compatibilidad no es para todos los dispositivos, y, siendo una versión muy temprana, posee sus propias limitaciones. Si deseas descargar una de las aplicaciones más queridas para tomar fotos tan buenas como las de los Google Pixel, entonces continúa leyendo y encuentra el enlace.

El mod de la GCam 8.8 ya está disponible y así puedes descargarlo

No hace mucho, Google lanzó su GCam 8.8 para los Google Pixel 6 y 6 Pro, añadiendo mejoras para la cámara nocturna. Además de actualizar lo necesario para mejorar el rendimiento de las cámaras, la aplicación reduce ahora el tiempo que toma el enfoque para poder sacar una fotografía de alta calidad en ambientes oscuros.

La GCam es una aplicación codiciada, y se podría considerar de los mejores atributos que poseen los Google Pixel. Después de todo, utilizan la tecnología de la empresa para procesar imágenes excelentes a la hora de sacar fotografías desde la cámara de los Google Pixel. Por eso, al salir su versión más reciente, no es de extrañarse que desarrolladores independientes actuaran para brindarle los mismos beneficios a los demás dispositivos Android.

El nuevo mod de la Gcam 8.8 tiene compatibilidad con determinados dispositivos hasta el momento. Esto significa que no todos los móviles Android podrán correr la aplicación. En general, aquellos con procesadores Snapdragon tienen el beneficio de poder sin problemas. Por otro lado, el sistema operativo One UI no suele ser adecuado para la aplicación.

Teniendo todo esto en cuenta, puedes probar en tu móvil el mod e intentar sacar fotografías de mejor calidad. El archivo APK de la Gcam 8.8 es fácil de descargar e instalar. Si no tienes experiencia, puedes revisar el tutorial para instalar archivos APK en móviles Android.

DESCARGA AQUÍ | GCAM 8.8 MOD