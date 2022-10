La Google Camera, GCam para los amigos, es la mejor aplicación de cámara que existe para Android sin lugar a dudas. Su único problema es que solamente es compatible de forma oficial con los móviles Pixel de Google. El resto de marcas tienen que conformarse con ports o versiones no oficiales que pueden funcionar bien o no en tu dispositivo. Estas versiones se distribuyen en formato APK en muchas webs, aunque no todas servirán con tu móvil.

Si tienes un Motorola Moto G52, por ejemplo, no puedes instalarle la GCam para el Motorola Edge 30 / Edge 30 porque esa versión no está preparada para gestionar los sensores específicos de la cámara de tu móvil. Para tu fortuna, hemos encontrado una versión de la GCam que funciona perfectamente con tu Moto G52. Enseguida te mostramos dónde descargarla y todos los detalles que debes saber.

¿Cuál APK de la GCam descargar para el Moto G52?

El Moto G52 tiene una configuración de cámara trasera triple compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP con f/2.4. Además, tiene una cámara selfie de 16 megapíxeles. Para estos sensores, y considerando que el Moto G52 trae la Camera2 API habilitada, la mejor versión de la Google Camera es la 8.4 del desarrollador BSG que puedes descargar con el siguiente enlace:

Descargar | APK de GCam 8.4 (BSG) para Motorola Moto G52

Con esta app de cámara corregirás el problema que tiene la cámara nativa del Moto G52 que hace fotos demasiado nítidas con colores muy saturados. Además, mejorarás bastante el rango dinámico, que con la app que trae de fábrica deja mucho que desear. La GCam 8.4 de BSG en el Moto G52 también reduce el ruido y saca más iluminación de las fotografías nocturnas.

Ahora bien, si no te va bien esta versión de la cámara de Google en tu Moto G52, te recomendamos probar GCam 7.3 creada por el desarrollador Urnyx05 que puedes descargar desde este enlace:

Descargar | APK de GCam 7.3 (Urnyx05) para Motorola Moto G52 y archivo de configuración

Este APK debería ofrecer las mismas mejoras que el anterior, pero carece de las novedades de la versión 8.4 de la GCam. Eso sí, ninguna de estas dos versiones modificadas funcionará tan bien como la Google Camera original de los Pixel en tu Moto G52. Tenlo en cuenta.

Cómo instalar la GCam en tu Motorola Moto G25

Instalar la Cámara de Google en tu Moto G52 es muy sencillo. Solo debes seguir estos pasos:

Descarga el APK de la GCam desde los enlaces que te dejamos arriba.

desde los enlaces que te dejamos arriba. Instala el APK de la GCam siguiendo este tutorial para instalar un archivo APK, paso a paso.

Una vez que hayas instalado la GCam, búscala en el cajón de apps de tu móvil y ábrela .

. ¡Listo! En caso de que tengas un archivo de configuración que quieras usar con la GCam, tienes que hacer lo siguiente: En tu móvil, crea una carpeta llamada GCam . Dentro de esa carpeta, crea otra llamada configs7 . Mueva el archivo de configuración descargado a esa última carpeta. Abre la GCam y toca dos veces un espacio vacío que esté alrededor del botón para tomar una foto. Elige el archivo de configuración deseado y pulsa en restaurar. Sal de la app y vuélvela a abrir.



¡Ya está! Ahora tienes la app GCam lista para tomar fotos y grabar vídeos en tu Moto G52 con su alta calidad característica. Si tuviste algún problema siguiendo este tutorial, no dudes en comentárnoslo.