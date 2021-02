instalar android tv en el fire tv stick 4k es posible

Como pasa con el resto de equipos de Amazon, el Fire TV Stick solo puede usar las aplicaciones disponibles en la tienda de Amazon, dejando por fuera los servicios de Google y su tienda de aplicaciones, a pesar de que Fire OS está basado en Android.

Sin embargo, esto no ha evitado que varios desarrolladores aficionados busquen las formas para poder usar Android TV en su Fire TV Stick y así sacarle más provecho. Y de tanto probar, ahora existe un método que lo hace posible en las Fire TV Stick 4K, solo que no es tan fácil. Pero no te preocupes, aquí te explicaremos paso a paso todo lo que necesitas saber para usar las aplicaciones de Google con tu Fire TV Stick 4K.

Pasos para instalar Android TV en Fire TV Stick 4K

Para instalar Android TV en tu Fire TV Stick 4k primero debes cumplir con unos requisitos previos. Y, no está demás recordarte que si quieres probar este método es bajo tu propio riesgo y asumiendo que al hacerlo pierdes la garantía del equipo.

Sin embargo, si decides continuar es recomendable que hagas una copia de seguridad para respaldar todos tus datos. Y también debes saber que necesitas 3,15 GB de espacio disponible.

Lo que necesitas antes de instalar Android TV

Antes de empezar, procura tener a la mano todos estos equipos:

Un adaptador OTG .

. Un teclado y ratón inalámbrico.

inalámbrico. Una memoria USB formateada Fat32 .

. Una TV o monitor.

¿Cómo instalar Android TV en el Fire TV Stick 4K?

Para evitar errores y/o confusiones, sigue estos pasos al pie de la letra y siempre manteniendo la secuencia. Además, procura leer todos los pasos por completo, antes de empezar. De este modo tendrás una idea más clara de lo que necesitas hacer:

Desbloquea el bootloader del Fire Stick 4K . Esta es la parte más compleja de todo el proceso. Si no estás acostumbrado, te recomendamos que busques ayuda. Primero, deberás descargar el programa Kamakiri y ejecutarlo en Linux . En paralelo, desarma el Fire TV Stick 4K para tener acceso a la tarjeta madre. Deberás hacer corto en alguno de los pines que aparecen señalados en la imagen de arriba . Para esto, puedes usar un alambre o papel de aluminio . Hazlo con cuidado para no dañar la tarjeta. Con el programa Kamakiri instalado y ejecutándose, conecta el Fire Stick 4K en el ordenador , sin quitar el corto entre los pines. Luego, el programa te avisará cuándo dejar de interferir entre los pines y apretar enter. Ahora dale clic a “run” y listo, tu Fire Stick hará reboot a TWRP .

. Esta es la parte más compleja de todo el proceso. Si no estás acostumbrado, te recomendamos que busques ayuda. Ahora debes descargar y extraer en el Fire Stick el archivo Firestick 4K Android TV TWRP Backup.rar en la ruta de carpeta TWRP backups (o respaldo). La dirección es la siguiente: TWRP > BACKUPS > G070VM0984752N1Q .

Firestick 4K Android TV TWRP Backup.rar en la ruta de carpeta TWRP backups (o respaldo). La dirección es la siguiente: Haz un reseteo de fábrica vía TWRP. Para esto, vas a necesitar el adaptador OTG y el ratón y teclado inalámbrico , para poder moverte entre los menús.

, para poder moverte entre los menús. Haz una restauración desde la carpeta TWRP que preparaste en el segundo paso .

. A continuación, deberás hacer un reinicio del sistema .

. Cuando inicie, deberás conectarte a una red wifi e ingresar a tu cuenta de Amazon .

. Por último, ve a configuraciones, Fire OS y controles. Ahí podrás aparear tu control remoto de la Fire TV Stick 4K a través del Bluetooth.

Como habrás visto, no es un procedimiento sencillo y equivocarte en algunos pasos podría hacerte pasar un mal rato. Es por esto que, nuevamente, te recomendamos que busques ayuda si no manejas estos temas con facilidad.

Aun así, si cumples con todos los pasos sin problemas tendrás algo que muchos quisieran tener, una Fire TV Stick con Android TV, lo mejor de dos mundos en un equipo con precio de regalo.

Lo que necesitas saber luego de instalar Android TV en tu Fire TV Stick 4k

1 de 3

Cuando termines la instalación, hay un par de detalles que debes saber. Lo primero, al conectar el Sticker verás algo muy parecido a las imágenes en la galería. Notarás que están disponibles la tienda de aplicaciones de Amazon y de Google.

Podrás usar el asistente virtual Alexa pero no el asistente de Google. Tampoco podrás hacer búsquedas de voz de Google. Pero esto es nada comparado con el hecho de poder descargar las aplicaciones de Android a través de Google Play.

Por último, pero no menos importante, desactiva las opciones de actualización vía OTA y si has instalado Android TV en tu Fire TV Stick 4K no dudes en comentar qué tal ha sido tu experiencia.