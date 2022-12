Aunque es algo que puede sonar difícil de creer, existe una razón por la que no deberías usar la linterna de tu móvil. Hacerlo, puede poner a tu smartphone en un riesgo de sufrir un daño grave o incluso de perderlo definitivamente.

Seguro debes estar pensando que en este artículo vamos a hablarte de alguna clase de desgaste que podría quemar el flash, pues no. Es algo totalmente diferente, pero que puede dañar tu smartphone. Puede que de entrada sea difícil de creer, pero cuanto más reflexiones al respecto, más sentido le encontrarás.

Evita usar la linterna de tu móvil por esta razón

Sabemos lo difícil que puede ser leer esto. Seamos honestos ¿Quién no ha utilizado la linterna de su móvil cuando se encuentra en un lugar oscuro, de noche o para buscar algún objeto caído debajo de la cama?.

Es casi un hecho que, en mayor o menor medida, todos lo hemos hecho. También comprendemos que es sumamente práctico y sencillo emplear la linterna de tu móvil. Siempre lo llevas contigo y si necesitas iluminar un sitio oscuro solo tienes que encender la linterna y listo. “Sea la luz y fue la luz”.

Muchas personas emplean sus smartphones como linternas tradicionales cuando una linterna de mano puede ser una mejor opción. Si una linterna se te cae por un sumidero, en algún sitio lleno de agua o en cualquier otra clase de agujero pequeño, no sería una pérdida tan fuerte como lo sería si se te cayera tu smartphone.

Incluso si no se te cae en un sitio donde no lo puedes recuperar, es posible que termine sufriendo un daño producto de dicho golpe. Una linterna es más fácil de reponer y mucho más barata que el smartphone más económico del mercado. Por eso, no te recomendamos que emplees la linterna de tu móvil. En vez de eso, mejor consigue una linterna de mano.

Algunas alternativas a la linterna de tu móvil

Si eres el tipo de persona que la emplea de forma constante (bien sea por el trabajo al que te dedicas o por los sitios que frecuentas) seguro que podría ser un gran problema no usar la linterna de tu móvil, pero no te preocupes que existen alternativas.

En el mercado se pueden conseguir linternas pequeñas, prácticas y de muy buena calidad. Por eso, aquí te dejaremos algunas linternas de mano que te pueden ser de gran utilidad para que no tengas que arriesgar tu smartphone en un sitio peligroso.

Linterna VARTA tipo llavero

Mide 9 cm de largo y la puedes llevar junto con las llaves de tu casa. Está hecha de plástico y aluminio y es perfecta para ir de excursión o para cuando debas iluminar una habitación oscura como un garaje. Necesita de una batería AAA para funcionar, pero la misma incluye una batería de larga duración. Solo cuesta 4,99 €.

Linterna Emos de aluminio

La linterna Emos es muy parecida al modelo anterior, pero tiene algunos detalles que la hacen diferente. Cuenta con una correa de seguridad para evitar que se le llegue a caer a quien la use. Es de color negro y requiere de tres baterías AAA para funcionar. Cuesta 6,51 €, pero puede iluminar por 35 horas.

Linterna táctica morpilot con luz ultravioleta

De todas las linternas de esta publicación, la linterna morpilot es la que más funciones posee. No solo cuenta con iluminación led sino también ultravioleta. Es resistente contra caídas y también al agua. Es perfecta para su uso militar y en los entornos más duros. Además de la luz ultravioleta, cuenta con 3 modalidades de iluminación LED: alto, medio y estroboscópico. Incluye tres baterías AAA y su valor es de 11,99 €.

Como puedes ver, existen excelentes linternas que pueden ayudarte a iluminar cualquier sitio sin que debas seguir empleando la linterna de tu móvil. De esta manera, ya no seguirás arriesgándolo a que se te dañe por una caída o a perderlo si se te cae en un sitio donde nunca lo podrías recuperar.

Eso sí, este no es el daño más común que podría sufrir un smartphone. Si quieres saber cuáles son las causas más usuales por las que se dañan los móviles, revisa la publicación en la que hablamos al respecto. También te invitamos a ver nuestros post donde te explicamos si realmente se puede quitar un rayón de la pantalla con crema dental.