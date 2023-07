El error que cometes al cargar el móvil: el orden correcto es este

Existe un orden correcto para cargar la batería de los móviles. Así como leíste. Incluso un detalle tan pequeño como la mera acción de conectar el cargador y el cable de alimentación en el orden incorrecto puede traer consecuencias graves a tu cable de carga, o peor, al puerto de carga de tu móvil. En el escenario más trágico de todos, no usar el orden adecuado terminará oxidando los pines de carga hasta dejarlos inútiles, y entonces te verás en la necesidad de reemplazar lo que ya se encuentre dañado.

Esto no tiene nada que ver con los problemas que pudieran ocasionar los diferentes modos de cargas para los móviles. Aunque sabemos que la carga rápida no es exactamente el medio más sano para prolongar el tiempo de vida útil de las baterías, el dilema que se plantea en este artículo es otra cosa muy distinta. No bastaba con estar atentos a las consecuencias que pueden generar la carga rápida o la inalámbrica, no, también importa el orden en que conectas los dispositivos cuando se habla de cargadores de cable.

Si te equivocas en el orden al cargar el móvil, podrías dañar los pines de carga

En la página web de SETN advierten sobre este punto tan fácil de ignorar, y además explican por qué cargar el móvil en el orden incorrecto podría dañar tu móvil. Dicho de la forma más simple posible, cuando conectas primero el cable de carga al móvil, puede suceder una chispa entre ambos. Dicha chispa se origina por el contacto entre los dos puertos de carga, la cual a su vez puede iniciar un proceso de oxidación gracias al oxígeno presente, lo que al final ocasiona que los pines de carga se dañen.

Los expertos consultados por el portal chino sugieren que, para evitar en mayor medida este tipo de interacción eléctrica dañina, es importante primero conectar el cable del cargador al puerto USB de carga, y ya después de hacer esto, proceder a conectar dicho cable al puerto del móvil. Como ejemplo, para aclarar, si tienes un cargador convencional, primero lo enchufas al tomacorriente y después lo conectas al móvil. Tan sencillo como eso.

El efecto de la degradación de los pines de carga en los cables parece ser más frecuente en los de tipo Lighting, así que, aparentemente, los iPhone son las primeras víctimas de este error tan común. Es un hecho que también se observó en un tema de discusión en Reddit donde se ha tratado de igual forma el asunto. Pero claro, esto no implica que los móviles Android se libren de este efecto y jamás vayan a sufrir ningún riesgo si no se cargan en el orden correcto.

De modo que ahora lo sabes. Podrías haber estado cargando tu móvil de la forma equivocada si sueles conectar primero el cable al móvil y después al cargador.

¿O quizá ya conocías este dato?