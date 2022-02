Los NFT están de moda. Desde que en 2021 se comenzó hablar por primera vez de los tokens no fungibles la popularidad de esta palabra no ha parado de crecer. Y lo cierto es que la fiebre por los NFT ha llegado a todos: Twitter ya te deja usarlos como foto de perfil, YouTube planea adentrarse a este mundo y por supuesto que Meta también lo hará.

Lo cierto es que al igual que el año pasado, en este 2022 leerás muchas más noticias sobre los NFT. Y ya que te tienes que familiarizar con esta palabra de seguro te has preguntado… ¿Cómo se pronuncia NFT? Si aún no lo sabes pues no te preocupes, enseguida te contamos como.

¿Cómo se pronuncia NFT?

Los chicos de The Verge, un medio especializado en noticias de tecnología, han debatido cuál es la mejor manera de llamar a los tokens no fungibles. ¿Por qué? Pues porque resulta complicado que una palabra de tan solo tres letras deba pronunciarse como una de tres sílabas: «ene-efe-te» o en inglés «en-eff-tee». Pues bien, en la búsqueda de una forma de pronunciar NFT de una forma más fácil, los redactores de este medio tuvieron un par de ideas.

La idea principal era establecer una pronunciación monosílaba para los tokens no fungibles. Así fue como intentaron hacerlo con cada una de las vocales. Sin embargo, «naft», «nift» o «nifty», «noft» o «nuft» no parecían buenas opciones. Además, teniendo en cuenta que las siglas NFT se pronuncian todas con la letra «e» (ene-efe-te) todo parece indicar que la mejor opción es pronunciar esta palabra como neft. Todo el equipo del medio votó por esta forma de pronunciación, ya que es la más adecuada y fácil de recordar. Así que, de ahora en adelante, cuando quieras decir «NFT» debes pronunciarlo como»neft».

¿Existe realmente una forma oficial de pronunciarlo?

Ahora bien, debes saber que pronunciar NFT como «neft» es solo una sugerencia, dado que en realidad no se ha establecido una pronunciación oficial de este término. Si bien la Real Academia Española agregó las palabras «bitcoin» y «criptomoneda» hace pocos meses, aún no ha reconocido a los NFT como un término de este idioma. Y tú… ¿Cómo pronuncias la palabra NFT? Háznoslo saber en los comentarios.