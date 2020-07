El YouTuber Jimmy “MrBeast” Donaldson organizó una competencia en la que cuatro personas pasaron hasta 70 horas con el dedo pegado al móvil para ganar 20000 $. Este personaje, que anteriormente ya había regalado un millón de dólares, decidió ponerle punto y final al concurso cuando las cosas se empezaron a salir de control. La competencia originalmente fue diseñada para que tuviese un solo ganador y un premio de 25000 $.

Finger on the App de Donaldson fue un juego desarrollado en asociación con el colectivo de Internet MSCHF. Las reglas eran simples: quien sea el último en quitar el dedo de la pantalla del teléfono se gana 25000 $. El juego comenzó el 30 de junio y Donaldson lo culminó hoy 3 de julio tras 70 horas de competencia:

Dear the four remaining contestants with your finger still on the app, I’m ending it here. Three days is insane! You ALL win and will ALL receive $20,0000! CONGRATULATIONS!

— MrBeast (@MrBeastYT) July 3, 2020