¿Te ha pasado que has necesitado de algo en esta época de confinamiento y no has podido salir a buscarlo? Pues desde ya te digo que esto puede tener solución. Sí, sabemos que no todas las personas pueden salir a comprar medicinas o alimentos, es por eso que hoy te hablaremos de YoVecino, una app útil para ayudar a los que nos rodean.

¿Tienes que quedarte en casa cuidando a algún familiar, no puedes salir por alguna condición, te sientes mal o crees que puedas tener algún síntoma del COVID-19? Tranquilo, YoVecino es una app para ayudarnos entre todos, pues la idea de esta nueva herramienta es poder echarle una mano a las personas que necesitan algún medicamento, alimento o servicio.

Recuerda que, a pesar de este momento de confinamiento, puedes seguir realizando las actividades que hacías anteriormente con normalidad. Por eso queremos recomendarte las 5 mejores apps para hacer ejercicio en casa.

Todo lo que tienes que saber sobre YoVecino

YoVecino es una app nueva y sin publicidad que busca solventar los problemas de primera necesidad de las personas. Si bien no cuenta con una gran cantidad de personas registradas, esta nueva herramienta es una grandísima idea, así que atento porque de seguro te podrá ayudar en algún momento.

Lo único que tienes que hacer es registrarte para empezar a buscar ayuda o para ofrecer apoyo a quién lo necesite. Hay que destacar que YoVecino es una app completamente gratuita, así que no tendrás que pagar para hacerte con sus servicios.

¿Cómo funciona YoVecino?

Como bien leíste arriba, lo primero que debes hacer es registrarte, ahora bien, ¿qué tienes hacer luego de esto? Sencillo:

Debes seleccionar entre las opciones : “Yo ayudo” o “Yo necesito”.

: “Yo ayudo” o “Yo necesito”. Indica tu ubicación para que la app pueda emparejarte con los usuarios que viven cerca de ti.

que viven cerca de ti. En cualquiera de las dos opciones: selecciona el o los recuadros de las cosas en las que te gustaría ser ayudado o en las que podrías dar apoyo .

. Selecciona a la persona que te gustaría que te ayudara o a quien podrías ayudar.

o a quien podrías ayudar. Habla con ella a través del chat de YoVecino .

. Califícala luego de finalizar la ayuda.

Como ves, YoVecino es una app realmente útil y fácil de usar. Aunque esta herramienta está pensada para servir en este momento delicado que estamos viviendo debido al coronavirus, estamos seguros de que seguirá siendo útil cuando todo vuelva a la normalidad.

Recuerda que los alimentos y las medicinas no son las únicas cosas con las que te pueden echar una mano, también puedes pedir ayuda o brindar tu apoyo con:

Pasear mascotas .

. Cocinar alguna comida .

. Llevar algún paquete .

. Ayudar con alguna mudanza .

. Resolver dudas tecnológicas .

. Realizar alguna donación.

¿Qué te ha parecido YoVecino, crees que es útil?