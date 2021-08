Entre las nuevas apps que prometió Google a Android Automotive se encuentra una nueva opción de navegador: Yandex.Maps.

Igual que Waze, Gaia y TomTom, de las que ya te hemos hablado largo y tendido, Yandex funciona con una API de terceros fiable y te permite usar un navegador que no sea Google Maps. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. ¡Te contamos todo lo que necesitas para conseguir Yandex.Maps!

¿Cómo puedes instalar Yandex.Maps en tu Android Auto?

Para poder usar este navegador en tu coche Android, necesitas cumplir estos dos requisitos:

Estar en Rusia , ya que la aplicación solo incluye mapas de este lugar.

, ya que la aplicación solo incluye mapas de este lugar. Pagar una suscripción al plan Yandex Plus por 1,96€ mensuales, el precio equivalente a los 169 rublos rusos que cuesta.

Sí, hemos probado a usar una VPN para situar nuestra IP en Rusia. No, no ha funcionado. Esto se debe a que Yandex es una compañía basada en Rusia, y por el momento no permite la conexión desde ninguna otra región del mundo.

Eso, desde luego, reduce considerablemente el número de personas que podrán usar Yandex en sus Android Auto. Y más, teniendo en cuenta que es necesario pagar una suscripción mensual para poder emplearlo, aunque 169 rublos sea un precio más que razonable para un navegador bueno.

Puede que la función de usar Yandex.Maps en Android Auto ya haya sido añadida a la versión 10.5.0 de la app, aunque Play Store indique que la última versión es la 10.5.1.

Así que si nos lees desde Rusia, ¡que sepas que ya puedes usar tu navegador ruso de confianza en tu Android Auto!