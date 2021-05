¿Pasas mucho tiempo en TikTok? Si la respuesta es sí seguro en más de una ocasión habrás querido avanzar o retroceder justo a alguna parte específica del vídeo, bien para no perder tiempo en relleno o para ver con detenimiento una parte del vídeo que se te ha escapado.

Irónicamente, hasta hace poco no era posible adelantar los vídeos en TikTok, una función realmente simple y útil que en muchas ocasiones es subestimada. Pero ahora que TikTok ha habilitado esta nueva función no podíamos dejar que pasara desapercibida, aquí te explicamos cómo adelantar los vídeos de TikTok como quieras y es realmente fácil.

¿Cómo adelantar los vídeos en TikTok?

La nueva función para adelantar los vídeos en TikTok es lo más simple y natural que podrás ver en un reproductor de vídeos. Lo único que necesitas hacer es mover con tu dedo la línea de progreso del vídeo, esa en color blanco con el punto que indica cuánto falta por reproducirse.

Al presionar con tu dedo en el punto blanco verás que aparece a modo de referencia en qué segundo exacto de reproducción te encuentras. Manualmente, muévelo hacia adelante o hacia atrás para llevarlo al segundo exacto que estás buscando. Para tener una mejor referencia, fíjate bien en las imágenes de ejemplo que están aquí arriba.

Y si no ves la línea de progreso del vídeo, te recomendamos que lo pauses para que aparezca. Al ser vídeos cortos, poder adelantar o retroceder con precisión de segundos es bastante útil. Así, si no has escuchado bien en vez de ver el vídeo de nuevo una y otra vez puedes avanzar o retroceder a donde quieras en un instante.

¿Qué más puedes hacer en los vídeos de TikTok?

TikTok para muchos es como una caja de sorpresas que está en constante evolución. Por eso, seguro habrá más de un truco que aún no conoces. En esta ocasión hemos hablado de la opción para adelantar los vídeos, sin embargo, ¿qué otras funciones hay que todavía no conoces? Aquí te mencionaremos algunas de las nuevas funciones más interesantes que ya están disponibles en TikTok, y de las que hemos hablado anteriormente:

Todo esto y mucho más está disponible en TikTok, una plataforma y red social de vídeos que no para de crecer e innovar.