El sueño de muchos está cerca de hacerse realidad. Y es que pronto se podrá usar el mejor sistema operativo para la ofimática desde dispositivos con iOS, MacOS y Android. Así es, Microsoft acaba de hacer oficial Windows App, una app con la que podrás controlar tu PC con Windows desde un iPhone, iPad o Mac. A continuación, te contamos todo lo que hasta ahora se sabe de esta aplicación y cuándo estará disponible para todo el mundo.

Windows App: la app oficial para usar Windows en iPhone, iPads, Mac y próximamente en Android

En el evento Ignite 2023, Microsoft presentó oficialmente Windows App, una aplicación para acceder a un ordenador Windows desde otros sistemas operativos: iOS, MacOS y Android. En un principio solo estará disponible para iPhone, iPads, Mac, MacBook, ordenadores Windows y navegadores. Sin embargo, es muy probable que un futuro también llegue a móviles y tablets Android.

Ahora bien, Windows App no ofrece algo que hasta ahora no se haya visto. Desde hace muchos años existen apps que permiten acceder de manera remota a un ordenador Windows, tales como TeamViewer. Por ello, la principal novedad de esta aplicación es que sirve como un centro de control de los productos en la nube de Windows. Esto es porque con ella no solo podrás acceder a tu PC con Windows, sino también a servicios como Windows 365, Azure Virtual Desktop y Microsoft Dev Box.

Asimismo, hay que mencionar que Windows App ofrece soporte para múltiples monitores, pudiendo configurar el escalado y las resoluciones de las pantallas. También permite controlar los periféricos conectados al PC, tales como webcams, impresoras, etc… ¿Cuándo la podrás probar? Pues, de momento, solo está disponible una versión preliminar de la app para los suscriptores de Windows 365. Se espera que Microsoft haga un lanzamiento más amplio de esta aplicación para inicios de 2024.