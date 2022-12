¿Cuántas veces no te ha pasado que quieres borrar un mensaje en WhatsApp y terminas presionando «Eliminar para mí»? Es toda una catástrofe, pues luego de eso no queda más que enfrentar tu fatídico destino de un mensaje que no debías enviar.

Por suerte, en WhatsApp saben que su aplicación la utilizan seres humanos que pueden equivocarse y decidieron echarles una mano. ¿Cómo? Permitiendo recuperar mensajes de WhatsApp luego de haberlos eliminado por error. Por tanto, tendrás una segunda oportunidad para eliminarlo correctamente.

Cómo recuperar un mensaje eliminado por error en WhatsApp (truco oficial, sin apps extras)

A mediados de año, se filtró información de que WhatsApp estaría trabajando en una función que permite recuperar mensajes eliminados fácilmente. Desde aquel momento no supimos nada más, pero los desarrolladores acaban de sorprendernos con su implementación en Android e iOS.

Así es, ahora puedes recuperar mensajes que hayas eliminado por error en WhatsApp, una característica muy demandada por los usuarios. La nueva funcionalidad se llama «Eliminación accidental» y ya está distribuyéndose globalmente a todos los usuarios a través de la versión estable de WhatsApp

La «Eliminación accidental» te da una ventaja de hasta 5 segundos para recuperar el mensaje eliminado, así que tendrás que ser rápido. ¿Para qué puede usarse esto? Se nos ocurren al menos dos escenarios, ambos igual de útiles:

Enviaste un mensaje que no debes a alguien y cuando lo quisiste borrar lo eliminaste solamente para ti.

Enviaste un mensaje fantástico, pero lo borraste por error y querías conservarlo.

En ambos casos, podrás recuperar tu mensaje sin problema (si eres veloz) y eliminarlo correctamente o tenerlo ahí para ti, según lo que desees.

¿Cómo puedes utilizar la eliminación accidental de mensajes? Muy sencillo. Cuando elijas eliminar un mensaje solamente para ti, WhatsApp mostrará una pequeña alerta sobre la caja de texto que dice «Mensaje eliminado para mí». Junto a esa notificación estará el botón «Deshacer» y si lo presionas recuperarás tu mensaje. Recuerda que solo tienes 5 segundos para deshacer el borrado, así que no pienses demasiado porque podrías perder tu única oportunidad.

¿Cuán estará disponible esta nueva característica? Como comentamos más arriba, ya se está implementando globalmente en la versión estable de WhatsApp. Así, lo único que debes hacer es actualizar la aplicación a la última versión para obtener esta fabulosa funcionalidad.