Una de las cosas que más ayuda a mantenerse conectados en estos tiempos son las videollamadas. Al ser humano le gusta relacionarse con tantos sentidos como pueda, y por eso son más agradables que los mensajes instantáneos e incluso que las notas de voz. No importa qué tan lejos estés de un amigo o familiar, al verlos a través de la pantalla del móvil seguro que los sentirás mucho más cerca.

Por esta misma razón, es que servicios como Skype, Google Duo o Zoom existen y están creciendo tan rápido, e incluso en WhatsApp cada vez son más comunes. Y hablando justamente de esta última, WhatsApp acaba de recibir una novedad sobre el tema, ahora podrás realizar videollamadas desde los grupos más fácilmente.

Las videollamadas desde los grupos de WhatsApp ahora son una realidad gracias a un nuevo botón

Con la última actualización de la aplicación llegó un añadido muy interesante. WhatsApp ahora te permitirá hacer llamadas directamente desde los grupos, sin tener que buscar un contacto individual como antes. La nueva función es lo más simple que hay, porque solamente añadieron el acceso directo de llamadas de los chats individuales a los chats grupales.

Sin embargo, la función continúa limitada a un máximo de 4 personas por videollamada. Así, si estás en un grupo con 3 personas, o menos, tan solo tendrás que presionar el ícono de llamada en el grupo y podrán entrar en una llamada grupal. En el caso de grupos con 5 o más personas, el ícono cambia, y añade un pequeño signo de positivo. Al presionarlo, se abrirá un menú donde podrás seleccionar hasta a 3 personas de ese grupo para hacer la videollamada.

El hecho de realizar una videollamada de solo 4 personas en grupos donde hay más gente quizás no es lo que esperabas. Aunque recuerda que este es el límite máximo de personas por llamada en WhatsApp desde hace mucho, y en especial ahora que sus servidores están a máximo.

Quizás no es la función más genial que existe, en especial porque Google Duo acaba de ampliar su máximo de personas por videollamada a 12. No obstante, sí que es mucho más cómodo llamar desde WhatsApp ahora, y no tienes que irte a otra aplicación, por muy buena que sea.

