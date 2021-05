A menudo llegarás a la conclusión de que incluso la tarea más simple puede volverse una odisea cuando no cuentas con las herramientas adecuadas. Por ejemplo, copiar archivos de un ordenador a otro puede ser casi imposible si no cuentas con dispositivos de almacenamiento externo como pendrives o discos externos.

Y aunque es poco probable que esto pase, llegado el caso es mejor contar con un comodín. Por eso, el equipo de desarrolladores de Linux Mint desarrolló una herramienta bastante útil para compartir archivos entre ordenadores conectados a una misma red, estamos hablando de Warpinator. Una app que puede descargarse en otras distribuciones más populares de Linux. Sin embargo, hasta ahora esta app no estaba disponible para Android.

Warpinator ahora está disponible para Android

La primera versión de Warpinator fue lanzada en septiembre del año pasado para la distribución Linux Mint y no ha pasado mucho tiempo para que ya haya una versión para Android. Sin embargo, debes saber que esta app para Android no está desarrollada por el equipo de Linux Mint. Aunque esto no significa que tenga problemas de compatibilidad o que debas desconfiar de ella. Por el contrario, la app de Warpinator para Android nos demuestra las bondades de la comunidad abierta de Linux.

Con Warpinator para Android puedes copiar archivos desde el ordenador al móvil o viceversa. El proceso es bastante simple y solo necesitas establecer la conexión entre la versión de escritorio y seleccionar los archivos que deseas copiar. Sin lugar a dudas, para los usuarios de Linux Warpinator es la mejor alternativa a Nearby Share, un servicio de Google que solo sirve en dispositivos con los Servicios Móviles de Google.

Descarga Warpinator en tu móvil

Hasta ahora, si usabas Linux la opción para compartir archivos del móvil al ordenador era un proceso más complicado de lo que debería ser, con Warpinator para Android estos problemas se acaban. Por fin, existe una aplicación Android para compartir archivos cómodamente en el ecosistema Linux.

Sin embargo, Warpinator aún no está disponible en varias regiones del mundo. Por eso, no te preocupes si al entrar en el botón de descarga te muestra que la app no está disponible para tu móvil. Poco a poco irá llegando a más regiones.

Y si no quieres esperar más, te recomendamos probar con uno de los repositorios de apps Android más populares, APK.Support. Aquí te mostramos cómo descargar aplicaciones usando este repositorio, es muy fácil.