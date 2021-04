Plataformas para ver contenido en streaming abundan en la actualidad y eso está muy bien. Los usuarios tenemos muchas opciones para elegir y las compañías compiten entre sí para que seamos sus usuarios. Algunas lo hacen ofreciendo contenido original como Netflix o HBO, mientras que otras nos pretenden seducir con sus suscripciones baratas o directamente con contenido gratuito. A este último grupo pertenece Vudu, la plataforma de streaming de NBCUniversal.

Vudu te permite ver una gran cantidad de series y películas totalmente gratis, con publicidad de por medio, al más puro estilo de Pluto TV. Si no sabes qué serie o película ver y no tienes ánimos de comprar o renovar tu suscripción en las plataformas conocidas, Vudu te puede salvar el día. Eso sí, hay un problema: Vudu solo está disponible para Estados Unidos, Canadá y México. Pero no te preocupes, pues enseguida te mostraremos un truco para ver Vudu gratis desde España.

Así puedes ver Vudu desde España

A diferencia de la gran mayoría de plataformas, Vudu no tiene un modelo de negocio basado en las suscripciones o contratos. Lo único que la aplicación te pide es que te crees una cuenta gratuita en su plataforma para empezar a ver películas y series. Tanto para crear la cuenta y acceder a plataforma como para ver el contenido, necesariamente debes estar en Estados Unidos, Canadá, México… o en cualquier otra parte del mundo usando una VPN.

Por si no lo sabes, una VPN es un servicio que modifica la ubicación de tu Internet, por lo que puedes usarlo para hacer creer a Vudu que estás en Norteamérica y ver su contenido desde España. ¿Dónde descargo una VPN? Hay muchas opciones, pero en este artículo te recomendamos los mejores servicios de VPN que puedes usar. Si vas a ver Vudu desde tu Android, solo tienes que descargar la app de VPN que quieras, activarla (recuerda elegir EE.UU. o Canadá en la opción de ubicación) y entrar en Vudu.

¿Quieres ver Vudu desde tu Android TV? Entonces mira este tutorial de cómo usar una VPN en Android TV. En otros dispositivos donde quieras ver Vudu, el proceso es similar: ve a la tienda de apps, busca una VPN, actívala con ubicación en Norteamérica y listo. ¡Empieza a disfrutar de Vudu! No olvides que esta plataforma está disponible en Android, iOS, Smart TV, TV Box, Windows y consolas.

Descargar | Vudu para Windows 10

¿Qué puedes ver en Vudu?

El catálogo de Vudu es muy variado: va desde películas viejas que ya has visto miles de veces hasta los estrenos más recientes del cine y la televisión. Eso sí, en su catálogo de contenido gratuito solo encontrarás películas y series viejas o clásicas, que están disponibles con una pequeña cantidad de anuncios que en realidad no arruinan la experiencia. Si no quieres ver los anuncios, tienes la opción de pagar para quitarlos en la película o serie específica que quieres disfrutar.

Y si deseas ver estrenos, como Raya: el último dragón o La mujer maravilla 1984, tienes que alquilarlos o comprarlos. Ten en cuenta que en Vudu no hay ningún tipo de suscripciones: solo pagas por el contenido específico que deseas ver o lo ves gratis con anuncios de ser posible. Algo muy importante que debemos resaltar es que la mayoría del contenido que ofrece Vudu está en inglés, lo cual es obvio ya que la plataforma está dirigida al público anglosajón principalmente.

Sin embargo, Vudu tiene una sección donde puedes encontrar solo contenido en español. Así que no tienes excusa para no empezar a disfrutar del contenido gratis que Vudu te ofrece. En fin, esperemos que pronto Vudu llegue de forma oficial a nuestro país para una mejor experiencia, pero mientras tanto puedes usar perfectamente el truco que te dimos para acceder a la plataforma.