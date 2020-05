Con el brote del COVID-19, ver película y series se ha convertido en la principal distracción de muchas personas. Gracias a ello, los servicios de streaming han crecido mucho durante estos días. Y en esta oportunidad, te explicaremos cómo ver series o pelis en HBO con tus amigos. ¡Una nueva forma de compartir con tu gente sin salir de casa!

Scener, que ya permitía a los usuarios ver contenido de Netflix con amigos, ha firmado un acuerdo con WarnerMedia. De ahora en adelante, la extensión de Chrome podrá acceder oficialmente al contenido de HBO ya sea en HBO GO o HBO Now. En pocas palabras, ya podrás disfrutar programas como Game of Thrones, Westworld y Big Little Lies o películas como Joker, Hobbes y Shaw hasta con 20 amigos en tu Windows, Mac o Chromebook.

Cómo ver HBO Go y HBO Now usando Scener

Configurar la extensión de Scener para comenzar a HBO con tus amigos es muy fácil. Solo debes seguir estos pasos:

Crea una cuenta gratuita en el sitio web de Scener.

en el sitio web de Scener. Descarga e instala la extensión Scener Chrome .

Haz clic en el logotipo de Scener.

de Scener. Métete en el menú Scener que se encuentra la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración de HBO.

que se encuentra la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración de HBO. Luego te preguntarán si tienes una suscripción a HBO GO (si tienes una suscripción de HBO por cable paga) o HBO Now (el servicio de transmisión). Elige en cuál estás registrado y listo.

y listo. Haz clic en la opción Crear teatro privado en la extensión y selecciona HBO.

en la extensión y selecciona HBO. Dirígete a la serie, documental o película de HBO que deseas ver y aparecerá una URL que tendrás que enviarles a tus amigos para que se unan. ¡Y ya está, es un proceso bastante sencillo!

Scener planea lanzar una nueva actualización que agregará soporte para añadir más usuarios. También incluirá soporte para ver contenido de HBO con un anfitrión en vivo o en grupo a través de video chat.

Cada vez aumenta el número de plataformas que añaden una función similar a esta. Sin duda alguna, se trata de una característica ideal para compartir con los amigos durante los días en casa. Así que si quieres entretenerte un rato junto a tu gente, ya sabes que puedes hacerlo fácilmente con Scener y HBO. Si buscas otra herramienta que te ayude con esta labor, entonces mira este artículo que explica cómo ver películas y series de Netflix o HBO con tus amigos a través de Zoom.

Y tú, ¿cuál serie o película empezarás a ver con tus amigos?