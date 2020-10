¿Te preocupa tu seguridad y la de los demás al conducir? Los smartphones son una maravilla que nos permiten hacer de todo, pero un uso irresponsable también es peligroso. La cantidad de accidente de tránsito que genera el uso del móvil al conducir es muy grande, y está en tus manos no ser una cifra más de esas estadísticas.

Si quieres conducir con seguridad lo mejor es que no uses tu dispositivo, pero todos sabemos que siempre llega un mensaje urgente a WhatsApp en el peor momento. Entonces, si este es tu caso, lo mejor es reducir al máximo tu interacción física con el móvil, por suerte puedes hacerlo con la app correcta. Te enseñamos cómo usar WhatsApp en el coche de forma legal y sin tocar el móvil usando Myfreehands.

Myfreehands te permite hablar por WhatsApp y conducir de forma segura al mismo tiempo

Myfreehands es una aplicación que seguro no te suena de nada, y no es extraño, porque es muy nueva. Sin embargo, eso no le quita lo genial que puede llegar a ser. ¿Para qué sirve? De forma somera, para que respondas en WhatsApp u otras plataformas de mensajería usando tu voz, sin tocar el móvil.

¿Esto no lo hace ya el asistente de Google? Sí, puedes permitirle al asistente leer tus mensajes y contestar con tu voz también, pero Myfreehands está especializada en ello. Al ser una app específicamente creada para responder con tu voz, esta no terminará entendiendo otra cosa como a veces sucede con el asistente de Google.

Myfreehands permite responder mensajes en WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, WeChat, Messenger, Hangouts y Viber. Todos ellos usando tu voz, sin tocar el móvil en ningún momento y además pudiendo recibir imágenes, audios, vídeos o compartir tu ubicación. Además, cuenta con tres modos de uso:

Modo Coche : para usar la app con el móvil conectado al manos libres del coche.

: para usar la app con el móvil conectado al manos libres del coche. Modo Calle : para activar el funcionamiento de Myfreehands con un manos libres bluetooth como unos auriculares inalámbricos.

: para activar el funcionamiento de Myfreehands con un manos libres bluetooth como unos auriculares inalámbricos. Modo Calle/Coche: la mezcla de los dos anteriores, pudiendo cambiar rápidamente entre un dispositivo bluetooth y otro.

Como podrás ver, podrás usar Myfreehands en todo momento y no solo al conducir, lo cual es una gran ventaja. Aparte, ¿estás muy ocupado al volante? También puedes configurar una respuesta automática y avisar que responderás en breve.

¿Cómo se configura y utiliza Myfreehands?

Aunque parezca que Myfreehands puede ser difícil de utilizar y configurar, en realidad es bastante sencillo. Su interfaz permite tener todo listo con unos pocos toques, aunque la configuración inicial sí es un poco más larga. Para responder mensajes de WhatsApp, y demás plataformas, usando tu voz solo debes hacer lo siguiente:

Descarga e instala Myfreehands desde la Play Store. Inicia Myfreehands en tu móvil y crea tu cuenta en la plataforma. Otorga los permisos de acceso a las notificaciones, micrófono y mostrar sobre otras apps. También puedes permitir que la aplicación acceda a tus archivos multimedia, llamadas y a la ubicación, pero es opcional. Marca WhatsApp y las otras aplicaciones de mensajerías con las que quieres que Myfreehands funcione. Conecta el dispositivo Bluetooth que vayas a utilizar como manos libres de tu móvil. Selecciona el modo de uso que se adapte a lo que necesitas. Utiliza Myfreehands para hablar.

Ahora, cada vez que recibas un nuevo mensaje de WhatsApp al conducir, Myfreehands te preguntará si deseas leerlo. De aceptar, la aplicación leerá en voz alta el mensaje y luego te preguntará si deseas responder. Para contestar, únicamente dile a Myfreehands lo que deseas y el asistente virtual de la plataforma se encargará de llevar tu voz a texto.

También puedes elegir la opción de lectura automática sin confirmación, o la respuesta automática sin lectura, pero ya eso es cuestión de lo que desees hacer. ¿Myfreehands es gratis? No, es una aplicación que se distribuye como un shareware.

¿Qué significa esto? Que puedes descargarla gratis, y probar sus funciones, pero con limitaciones. No obstante, si pagas la suscripción obtendrás acceso ilimitado a todas las funciones. Los planes ofrecidos por la plataforma son:

Gratis : solo permite responder 4 mensajes al día, bastante poco, para ser honestos.

: solo permite responder 4 mensajes al día, bastante poco, para ser honestos. Mensual : 3,56 euros con acceso ilimitado a todas las funciones.

: 3,56 euros con acceso ilimitado a todas las funciones. Semestral : un solo pago de 12,10 euros con acceso ilimitado por seis meses.

: un solo pago de 12,10 euros con acceso ilimitado por seis meses. Anual: un solo pago de 18,15 euros con acceso ilimitado por 12 meses.

¡Nunca más tengas un accidente o pongas en riesgo a otros al conducir! ¿Estás listo para probar esta app?