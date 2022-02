Una de las cosas por la que no soy fanático de iOS (el sistema operativo de los iPhone e iPad) es su naturaleza cerrada. No me gusta para nada que Apple me obligue a usar iTunes para exportar fotos de un dispositivo iOS al ordenador. ¿Y por qué no me gusta? Porque iTunes te restringe de muchas maneras, hace que transferir archivos de tu iPhone o iPad al PC sea complicado y a veces hasta tiene problemas técnicos.

Por esas razones, me propuse encontrar el mejor gestor de datos para iOS. Y lo encontré: UltFone iOS Data Manager te permite administrar tus archivos, hacer copias de seguridad y restaurar backups en muy pocos pasos. Vamos a conocerlo más a fondo.

Así es UltFone iOS Data Manager: todo lo que necesitas para gestionar tu iPhone / iPad

UltFone iOS Data Manager es un gestor de datos con el que puedes hacer backup, restaurar, administrar y transferir los datos de tu iPhone o iPad sin iTunes. Se puede usar tanto en Windows como en Mac y es realmente muy fácil de usar. Literalmente, con solo un par de clics, podrás gestionar como quieras los datos de tu dispositivo iOS gracias a esta app.

Es considerado uno los mejores programas gratuitos de copia de seguridad para iPhone. Y es que, aunque es un software de pago, tiene una versión gratuita con varias funciones útiles. Si eres usuario de iPhone o iPad y estás buscando una alternativa a la gestión de iTunes, te recomendamos que al menos lo pruebes una vez.

¿Qué puede hacer UltFone iOS Data Manager?

Son muchas las funciones que UltFone iOS Data Manager te ofrece, más allá de transferir fotos entre tu iPhone y PC. Aquí tienes un resumen de todo lo que puede hacer esta herramienta:

Copias de seguridad selectivas de iOS sin iTunes : olvídate de todos los pasos complicados que debes hacer con iTunes / iCloud para respaldar la información de tu iPhone o iPad. Con UltFone iOS Data Manager podrás hacerlo en menos pasos y con soporte para apps de mensajería como WhatsApp, Kik y Viber. Además, la copia de seguridad puede ser selectiva, por lo que tendrás la posibilidad de respaldar solamente los datos y archivos que tú elijas. Por cierto, esta función no requiere Internet ni tiene limitaciones de GB.

: olvídate de todos los pasos complicados que debes hacer con iTunes / iCloud para respaldar la información de tu iPhone o iPad. Con UltFone iOS Data Manager podrás hacerlo en menos pasos y con soporte para apps de mensajería como WhatsApp, Kik y Viber. Además, la copia de seguridad puede ser selectiva, por lo que tendrás la posibilidad de respaldar solamente los datos y archivos que tú elijas. Por cierto, esta función no requiere Internet ni tiene limitaciones de GB. Restauración selectiva de copias de seguridad con vista previa : a diferencia de las herramientas de Apple, este gestor de datos te muestra una vista previa de la copia de seguridad antes de la restauración para que puedas restaurar selectivamente o completamente los archivos que desees sin sobrescribir todos tus datos actuales.

: a diferencia de las herramientas de Apple, este gestor de datos te muestra una vista previa de la copia de seguridad antes de la restauración para que puedas restaurar selectivamente o completamente los archivos que desees sin sobrescribir todos tus datos actuales. Exportación de fotos de iOS a PC con un solo botón : tiene una función que es capaz de pasar todas las fotos que quieras de tu iPhone o iPad a tu PC presionando un solo botón.

: tiene una función que es capaz de pasar todas las fotos que quieras de tu iPhone o iPad a tu PC presionando un solo botón. Transferencias de archivos entre dispositivos iOS y PC o Mac : con este programa también es mucho más sencillo pasar las fotos, vídeos, música, contactos y otros archivos de tu iPhone a un ordenador o portátil, ya sea Windows o Mac. Es tan fácil como pulsar un par de opciones y listo.

: con este programa también es mucho más sencillo pasar las fotos, vídeos, música, contactos y otros archivos de tu iPhone a un ordenador o portátil, ya sea Windows o Mac. Es tan fácil como pulsar un par de opciones y listo. Mover, borrar y añadir archivos a tu iPhone fácilmente : la gestión de archivos en iOS se simplifica muchísimo con UltFone iOS Data Manager. La app te permite añadir o eliminar archivos del almacenamiento de tu iPhone o iPad con solo presionar un botón. También te deja exportar o importar archivos de tu PC y hasta desinstalar las aplicaciones que has instalado en iOS. Incluso, puede unir los contactos duplicados de tu iPhone automáticamente.

: la gestión de archivos en iOS se simplifica muchísimo con UltFone iOS Data Manager. La app te permite añadir o eliminar archivos del almacenamiento de tu iPhone o iPad con solo presionar un botón. También te deja exportar o importar archivos de tu PC y hasta desinstalar las aplicaciones que has instalado en iOS. Incluso, puede unir los contactos duplicados de tu iPhone automáticamente. Conversión de fotos HEIC a JPG : esta es una de sus funciones más nuevas (solo disponible en Windows, por ahora). Con ella podrás cambiar el formato HEIC de las fotos tomadas por tu iPhone para que sean compatibles con más apps y servicios. El programa te deja convertir hasta 1000 imágenes HEIC a JPG de golpe.

: esta es una de sus funciones más nuevas (solo disponible en Windows, por ahora). Con ella podrás cambiar el formato HEIC de las fotos tomadas por tu iPhone para que sean compatibles con más apps y servicios. El programa te deja convertir hasta 1000 imágenes HEIC a JPG de golpe. Creación de una unidad USB virtual para gestionar los datos de iOS: otra de las funciones que estrenó UltFone iOS Data Manager hace poco es la que te permite crear un pendrive virtual para así administrar los datos de tus dispositivos iOS con mayor facilidad.

Y si te lo estás preguntando, UltFone iOS Data Manager es compatible con todos los modelos de iPhone, iPad e incluso iPod Touch. Funciona perfectamente con iOS 15 y versiones anteriores.

¿UltFone iOS Data Manager es gratis?

Tiene dos versiones: una gratuita y una de pago. La gratuita solo te permite gestionar 10 archivos y hacer copias de seguridad gratis. Por «gestionar» nos referimos a mover, añadir, exportar / importar o eliminar archivos.

Por otro lado, la versión de pago tiene todas las funciones que mencionamos antes sin limitaciones. Puedes pagar su licencia por 1 mes, 1 año o de por vida. Esta última opción no cuesta más de 50 euros.

Pros y contras de UltFone iOS Data Manager

Tras probarlo durante un rato, estas son mis conclusiones sobre UltFone iOS Data Manager:

Lo que me gusta : Tiene una versión gratuita para probarlo antes de comprarlo. La opción de hacer copias de seguridad es gratis. Facilita mucho la tarea de mover archivos del iPhone / iPad al PC. Simplifica la gestión de archivos en iOS con una interfaz intuitiva. Es compatible con todos los iPhone, iPad e iPod. Y soporta todas las versiones de iOS. Incluye garantía de devolución del dinero en 30 días.

: Lo que no me gusta : La versión gratuita es demasiado limitada. No se puede usar en el iPhone o iPad como una app. Solo puedes usar sus funciones conectando tu dispositivo a un PC. El proceso de restauración a veces puede tardar un tiempo.

:

¿Vale la pena UltFone iOS Data Manager?

Si quieres un gestor de datos para tu iPhone o iPad que realmente funcione, UltFone iOS Data Manager es el mejor que hemos probado. Eso sí, tienes que saber que sus mejores funciones son de pago y además no puedes usarlo como una aplicación de tu iPhone o iPad. Pero por lo demás, es una maravilla.

Te deja transferir archivos de iOS a PC con muchísima facilidad, mover los archivos de tu móvil como quieras, respaldar y restaurar tus datos de forma sencilla y realizar muchas otras funciones. Así que, si quieres invertir en un buen software para administrar tus archivos en dispositivos iOS, te recomendamos este programa al 100 %.