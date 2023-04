TruthGPT: la IA de Elon Musk que busca la verdad

Desde que se supo que Elon Musk tiene algunas aspiraciones de inteligencia artificial para sí mismo, el mundo ha estado esperando saber qué planea hacer el dueño de Tesla y SpaceX. Ahora la espera ha terminado, recientemente ha anunciado que está trabajando en su propia alternativa a ChatGPT: TruthGPT. Según él, este último tendrá como objetivo buscar la verdad y entender mejor la naturaleza del universo.

Musk es alguien que está muy interesado en la inteligencia artificial, pero también tiene preocupaciones sobre los peligros que puede tener. Por eso, ha sido uno de los que ha firmado una carta para pedir que se detengan los experimentos con inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, está tratando de desarrollar un chatbot que pueda ayudar a entender mejor a la humanidad, en lugar de destruirla.

Su nuevo modelo, llamado TruthGPT, se presenta como una corrección de rumbo a OpenAI. Según Musk, el objetivo de TruthGPT es «tratar de comprender la naturaleza del universo». Él cree que este enfoque podría llevar a una mayor seguridad, debido a que una IA que se preocupa por entender el universo es menos probable que aniquile a los seres humanos, ya que somos una parte interesante del universo. Con esto en mente, Musk espera que TruthGPT pueda ser una alternativa más segura y ética a los modelos de IA actuales.

En una entrevista con Fox News, Elon Musk habló sobre la inteligencia artificial (IA) y su potencial peligro para la humanidad. Aunque es un «gran admirador» de la IA, Musk dijo que es más peligrosa que los coches o los cohetes y tiene el potencial de destruir a la humanidad. Sin embargo, con TruthGPT, Musk busca crear una IA más ética y precisa, libre de los sesgos que podrían afectar su capacidad para comprender la verdad y la naturaleza del universo.

TruthGPT pretende ser una alternativa más ética y segura a otros modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, la IA es tan injusta como nosotros y puede comportarse de forma tóxica. La pregunta es ¿será TruthGPT distinto?

Los chatbots como ChatGPT o Google Bard pueden inventarse cosas y mentir sin darse cuenta, lo que es una limitación importante. Aunque los entrenadores humanos pueden ayudar a mejorar los sistemas de IA, aún hay problemas que resolver. En definitiva, queda por ver si TruthGPT será un producto factible y cómo Musk y su equipo manejarán estos desafíos.

What we need is TruthGPT

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023