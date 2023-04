¿Te da curiosidad saber si tus amigos o tu pareja tienen una cuenta en Tinder? Existe una aplicación diseñada exclusivamente para averiguarlo. Se llama Tinder Detective y ha estado envuelta en polémicas varias veces por ser poco ética y suponer un riesgo para la privacidad de las personas. Aquí te explicaremos exactamente qué es lo que hace esta aplicación y cómo puedes descargarla.

Así que, si has llegado hasta aquí para descargar Tinder Detective en APK, quédate hasta el final del artículo. La información que expondremos a continuación no solo te resultará de mucha utilidad, sino que además te podría ahorrar dolores de cabeza.

Qué es Tinder Detective y para qué sirve

Tinder Detective es una aplicación que permite saber si una persona tiene cuenta en Tinder o no. Lo consigue aprovechando la vinculación de las cuentas de Tinder con Facebook. De ahí a que la app solo sea capaz de detectar perfiles de Tinder de los amigos que tienes en Facebook. Es decir, si la persona que deseas fisgonear no la tienes como amigo en Facebook, Tinder Detective no podrá ayudarte.

El desarrollador de esta app, llamado Alex y conocido en GitHub como «defaultnamehere», la describe de la siguiente manera:

«Encuentra los perfiles de Tinder de tus amigos de Facebook. Por cierto, no lo uses, es raro. Ni siquiera en el buen sentido.”.

Como puedes darte cuenta, el propio creador de Tinder Detective admite que el uso de su aplicación es inmoral y podría causar incomodidad entre tus amigos. De hecho, más adelante en la descripción de la app, el desarrollador reflexiona acerca de si realmente puede llegar a existir una razón moral para espiar el Tinder de un amigo o pareja:

«¿En serio tienes una razón moral para fisgonear? ¿Estás seguro de que no prefieres cerrar esta página y hablar con ellos? Probablemente te ayude mucho más que esta app”.

Está claro que el propio desarrollador de Tinder Detective no apoya el uso de su aplicación, a pesar de que aún mantiene su código disponible en GitHub.

Cómo descargar el APK de Tinder Detective

El APK oficial de Tinder Detective ha dejado de estar disponible en la página de GitHub del proyecto. Puedes comprobarlo tú mismo a continuación:

Descargar | Tinder Detective

¿Se puede conseguir en otras partes? Sí, hay webs como APKPure y APPPARAPC, pero no te aconsejamos hacerlo por dos razones. La primera es porque el creador de la app original no la ha subido en ninguna otra web que no sea GitHub. Eso significa que esas webs de terceros pueden colarte un APK falso que hasta podría incluir adware o malware. Y la segunda razón es porque no te servirá para nada.

¿Aún funciona la app Tinder Detective?

No. Tinder Detective dejó de funcionar en 2018 luego de que Tinder eliminara por completo la función «Tinder Social» que hacía posible fisgonear los perfiles de las personas a través de Facebook.

Así que, en resumen, ni te molestes en descargar un APK de Tinder Detective que encuentres en Internet porque no te servirá de nada. Actualmente, no hay ningún método ni aplicación que permita hacer lo mismo que Tinder Detective y funcione.

Esperemos que esta información te haya sido de utilidad. Si estabas pensando en hacerte un perfil en esta red social, pero te da un poco de vergüenza, echa un ojo a esta guía de cómo usar Tinder sin que nadie lo sepa.