Descarga el teclado de iOS 16 para Android con emojis del iPhone

¿Quieres tener el estilo de los últimos iPhone en tu móvil? Gracias a aplicaciones que hay en Google Play Store, como el launcher de iOS 16 y los teclados de iOS 16 para Android con emojis que aquí te traemos, podrás conseguirlo sin gastar un solo euro. Si bien estos teclados no han sido desarrollados ni aprobados por Apple, se parecen lo suficiente para hacer pasar tu Android como un iPhone.

Desde ya te advertimos que no podrás conseguir los emojis de iOS 16 en Android en todas las aplicaciones, por más que puedas ponerlos con el teclado. ¿La razón? Estos emojis aún no han sido implementados de forma oficial en el sistema operativo de Google, por lo que las aplicaciones no los reconocen correctamente.

Keyboard iOS 16, el teclado para Android más parecido al del iPhone

Empezamos con el teclado de iOS 16 mejor valorado en Google Play Store. Lo que lo hace la opción preferida de la mayoría de los usuarios es su sencillez. Imita a la perfección la simpleza del teclado de iOS 16 en Android con una interfaz muy parecida que puede ser de color blanco o negro. Funciona sin Internet, es completamente gratuita y no tiene ninguna opción o función innecesaria que arruine la experiencia.

Lo único malo del teclado Keyboard iOS 16 es que no incluye los emojis de la última versión del sistema operativo de Apple. Pero si solo estabas interesado en el teclado y no en los emojis, esta es la mejor aplicación que puedes instalar en tu Android.

iOS Emojis For Android, el teclado con todos los emojis de iOS 16

En caso de que te interese descargar los emojis de iOS 16 en Android, debes probar este teclado. iOS Emojis For Android es un teclado de emojis que te permitirá usar tus emoticonos favoritos del iPhone en algunas apps de Android. Incluye un teclado básico que se asemeja al de los iPhones y una extensa lista de emojis de iOS que puedes añadir a tus conversaciones.

Te ofrece 8 fuentes diferentes y escritura con gestos para que puedas escribir cómo quieres en tu Android. También trae su propio portapapeles, corrección automática, entre otras funciones útiles. El único problema de este teclado es que trae más anuncios de los que nos gustaría.

Esperamos que estas aplicaciones de teclado de iOS 16 con emojis sean lo que estabas buscando para tu dispositivo Android.