Gracias a la inteligencia artificial, encontramos aplicaciones de lo más curiosas. Un claro ejemplo lo tenemos en FaceApp, la polémica aplicación de origen ruso que te envejecía o cambiaba de sexo. Ahora queremos hablarte de otra app semejante y que no te dejará indiferente. ¿Su nombre? Star by Face.

Hablamos de una aplicación que, con tan solo hacerte una foto, te dirá a qué famoso o famosa te pareces. Súmale una interfaz realmente sencilla, y una funcionalidad muy bien conseguida, y tienes una de esas apps que lo están petando.

Star by Face es muy fácil de usar

Para empezar, tenemos dos opciones para utilizar Star by Face. Por un lado, a través de la página web oficial de esta app podrás subir una fotografía tuya para que su potente base de datos encuentre a famosos cuyo rostro guarda un gran parecido al tuyo.

Aunque, la forma más cómoda es descargando directamente la aplicación Star by Face para Android. Como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, su mecanismo no podía ser más sencillo.

Primero, tras descargar Star by Face en tu móvil y abrir la aplicación, verás que te deja escoger entre utilizar una foto que ya tengas en tu galería, o hacerte una foto con la cámara del móvil.

Evidentemente, deberás dar permisos para que Star by Face pueda acceder a la cámara y la galería de tu smartphone. Acepta, y tan solo tendrás que esperar a que la aplicación te muestre las personas conocidas que guardan un gran parecido contigo.

Ten en cuenta que podrás escoger entre hombres y mujeres, haciendo que todo el proceso sea realmente sencillo y divertido. Vamos, que no tardarás más que unos pocos segundos en presumir con qué celebrities te podrían confundir.

¿Es segura Star by Face?

Aquí entramos en un terreno pantanoso. FaceApp no era segura, ya que guardaban la información de las fotos que habían subido los usuarios. Y en el caso de Star by Face, estamos ante un caso semejante.

La app es totalmente gratuita, y su creador afirma que los ingresos vienen por la publicidad (no excesivamente invasiva), que tiene la app. Además, indican que las fotografías se eliminan de forma automáticamente de los servidores tras usarlas.

Pero, evidentemente eso no garantiza que no vayan a utilizar nuestras imágenes. Así que, seamos sinceros: si te da igual que puedan entrenar a un sistema de reconocimiento facial a costa de fotografías tuyas, disfruta utilizando Star by Face para ver a qué famosos te pareces. Por que pocas cosas más van a hacer con tu foto, puedes estar muy tranquilo.