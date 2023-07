En Internet no paran de surgir alternativas para los que quieren escuchar música gratis y sin anuncios. Existen parches para la versión de escritorio de Spotify, MODs de la aplicación para móviles y apps para descargar canciones de la plataforma de música en streaming.

Y ahora, se ha lanzado un nuevo cliente de Spotify que es de código abierto, gratuito y que te permite escuchar música sin anuncios e incluso descargarla. Se trata de Spotube, una app de Spotify que puedes usar en Android, Windows, Linux y macOS. A continuación, te contamos cómo descargarla y usarla.

Spotube: una cliente de código abierto y sin anuncios que combina lo mejor de Spotify y YouTube Music

Spotube es una aplicación bastante peculiar. Aunque en su web oficial se promociona como un cliente de Spotify (ya que tienes que iniciar sesión con tu cuenta), en realidad no extrae música de dicha plataforma. De hecho, la app reproduce las canciones desde YouTube y de Spotify solo extrae metadatos. ¿Cómo cuáles? Pues las letras de las canciones, listas de reproducciones y tus playlist personalizadas.

Así, con solo iniciar sesión, puedes tener todas tus playlists de Spotify en la aplicación y cuando las reproduzcas estas lo harán desde YouTube Music, por lo que no tendrás que escuchar anuncios al disfrutar de tu música favorita. Y otra característica atractiva de este cliente es que te permite descargar las canciones para guardarlas en tu móvil u ordenador.

¿Quieres empezar a usar Spotube? Pues lo único que tienes que hacer es descargar el archivo de instalación desde la página del cliente usando el botón que dejamos aquí abajo. Una vez en la web, tienes que presionar el botón «Download for Android» (o «Donwload for Windows» si lo usarás en tu PC). Una vez tengas el APK solo tienes que pulsar sobre él para instalarlo y listo.

Finalmente, el último paso que debes hacer es iniciar sesión con tu cuenta de Spotify. Para ello, tienes que abrir la app y seguir estos pasos: Apartado de búsqueda > Login with your Spotify account > Connect with Spotify > agregas tus credenciales y pulsas en Iniciar Sesión. Al hacer esto, ya podrás comenzar a disfrutar de todas tus canciones y playlist favoritas de Spotify sin anuncios.