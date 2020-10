Últimamente Google está haciendo un poco más de caso a Android TV, su sistema operativo para televisores inteligentes. Por ejemplo hoy ha lanzado un app para reducir el consumo de datos móviles al utilizar una Smart TV con este SO.

Pero lo cierto es que a Android TV le falta mucho por pulir. Para empezar, la tienda de apps de este sistema operativo tiene poco más de 7.000 aplicaciones nativas. Una cifra mareante, pero que palidece ante las más de tres millones de apps disponibles en Google Play Store para teléfonos móviles.

Un claro ejemplo lo tenemos en YouTube. La aplicación del popular servicio de vídeos en streaming en su versión para Android TV deja bastante que desear. Para empezar, la interfaz no es nada intuitiva, además de contar con un gran número de limitaciones respecto a cualquier otra versión. ¿La solución? Apostar por SmartTubeNext.

Así es SmartTubeNext, la mejor app para ver YouTube en Android TV

Hablamos de una aplicación que viene siendo un cliente de YouTube de código abierto compatible con Android TV. Destacar que la aplicación actualmente está en versión beta, correspondiente a la 4.3, y ha ido diseñada para utilizarse en Android TV, por lo que no podrás utilizarla en tu teléfono. Para ello, ya está YouTube Vanced.

Eso sí, aunque sea una versión beta, ya te adelantamos que SmartTubeNext cuenta con una serie de funcionalidades que permitirán sacarle más partido que nunca a YouTube. Por ejemplo, podrás suscribirte a un canal de forma más cómoda, ver una vista previa de los vídeos, dar me gusta y no me gusta, cambiar la configuración del reproductor de forma más rápida… Vamos, que las ventajas son notables.

Como viene siendo habitual en proyectos de código abierto, puedes ver todos los detalles del desarrollo de esta app para ver YouTube en Android TV a través de su hilo oficial en GitHub. La aplicación aún está dando sus primeros pasos, pero los usuarios que la han probado están más que satisfechos.

¿Te apetece probar la app en tu Smart TV? Te dejamos el enlace para que puedas descargar SmartTubeNext. Tan solo deberás instalar el archivo APK en tu televisor para disfrutar de esta potente alternativa a YouTube para Android TV.

Descargar el APK de SmartTubeNext