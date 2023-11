Auto Blocker: la nueva app de Samsung para proteger tu móvil

No hace mucho que Android 14 salió en su versión estable, y por ende, no han tardado en aparecer las actualizaciones de las capas de personalización basadas en este sistema operativo. One UI 6 es una de ellas, correspondiente a los móviles Samsung, y tras esta novedad, se incluyen muchas apps que antes no se vieron, al igual que una variedad de funciones útiles.

En esta ocasión, señalaremos una app en específico: Auto Blocker, la cual se encarga de proteger a los dispositivos de Samsung con One UI 6 de cualquier app que se vaya a instalar desde fuentes desconocidas.

Auto Blocker: la app que bloquea cualquier aplicación que no venga de la Galaxy Store o la Play Store

El nombre de la app nos adelanta su función principal, la cual es bloquear automáticamente cualquier app que se vaya a descargar desde sitios que no son de confianza. Es decir, cualquier otra fuente desconocida que no sea la Galaxy Store o la tienda de apps de Google. Auto Blocker impedirá la descarga y por ende también la instalación en el móvil de este tipo de apps.

Lo que puede ser conveniente para quienes no suelen emplear medios diferentes a los oficiales para descargar apps, y a la vez, un dolor de cabeza en el caso de los que sí que prefieren usar otros medios. En el segundo caso, de todos modos, es posible desactivar Auto Blocker para evitar detenciones inesperadas.

Esta aplicación añade una capa de seguridad adicional para los usuarios de Samsung. Puede evitar que caigan en phishing o que archivos maliciosos se instalen en el móvil. Entre otras funciones útiles que vienen con Auto Blocker encontramos un análisis de seguridad automático en el móvil para identificar malwares o virus y eliminarlos, así como evitar la instalación de programas a través del cable USB. Incluso es capaz de añadir medidas de seguridad extra en los casos en los que un desconocido trata de acceder a tu móvil de forma física.

Auto Blocker solo estará disponible para los dispositivos que hayan actualizado a One UI 6, si ya has hecho el cambio a esta capa de personalización, es seguro que ya se encuentra entre las novedades de tu móvil.

Fuente | Phonearena