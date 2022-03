Si te ha gustado un vídeo en TikTok, pero no quieres descargarlo y enviárselos a tus amigos por WhatsApp, Telegram o Messenger, la propia red social de vídeos te da la posibilidad de hacer un repost de forma simple y rápida.

Gracias a un botón de color amarillo llamado “Compartir”, cualquier usuario con una cuenta creada en TikTok puede repostear vídeos para que sus seguidores vean qué vídeos les ha gustado.

¿Cómo se hace un repost en TikTok?

A pesar de que el botón que permite repostear vídeos en TikTok se muestra a simple vista, es necesario seguir una serie de pasos para utilizarlo de forma correcta.

Para ello, a continuación te mostramos paso a paso todo lo que tienes que llevar a cabo para poder hacer un repost en TikTok, ¡no te lo pierdas!

Abre la app de TikTok desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez dentro de la red social, busca el vídeo que deseas republicar . Habiendo encontrado el vídeo, deberás pinchar sobre la flecha que está ubicada abajo a la derecha de la pantalla .

. Habiendo encontrado el vídeo, deberás . Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Compartir” (botón de color amarillo).

En segundos, TikTok te dirá que has compartido el vídeo de forma correcta.

Vale añadir que TikTok te da la posibilidad de añadir un comentario al repost que has realizado. Dicho comentario les aparecerá a tus seguidores cuando vean el mismo vídeo.

¿Dónde aparecen los vídeos de TikTok que han sido republicados?

Según lo informado por TikTok, cuando se hace un repost de un vídeo, el mismo aumenta su exposición para que aquellas personas que te sigan puedan verlo dentro de la sección llamada “Para ti”.

En resumen, el vídeo que has reposteado no aparecerá en tu perfil de TikTok, pues este sistema no funciona como el famoso “Retweet” de Twitter.

En caso de que quieras eliminar el repost que has hecho en TikTok, deberás regresar al vídeo en cuestión y abrir el menú llamado “Compartir”. Desde allí podrás eliminar la publicación que has compartido en TikTok.

Por último, pero no por eso menos importante, si la opción que te permite repostear vídeos en TikTok no aparece en tu cuenta, deberás descargar TikTok Beta, versión que suele tener las últimas funciones y características (incluso las que todavía no llegaron a la versión normal de la app).