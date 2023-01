¿Te has topado con publicaciones en Facebook que dicen que la reacción “Me divierte” reproduce un sonido especial dentro de la red social? Si has intentado escuchar ese sonido seleccionando dicha reacción, déjanos decirte que has sido engañado.

Al igual que las reacciones de WhatsApp, las cuales pueden ser utilizadas por cualquier usuario, Facebook no emite ningún sonido cuando una persona decide darle un “Me gusta” a una publicación, o bien cuando se selecciona algún otro tipo de sentimiento (“Me enoja”, “Me entristece” y demás).

Eso sí, lo que se puede llegar a escuchar cuando se elige alguna de las tantas reacciones que ofrece la red social, es el diminuto sonido que confirma que la reacción fue otorgada de forma exitosa (este sonido de confirmación siempre ha estado dentro de Facebook).

El “Me divierte” de Facebook no reproduce ningún sonido

Indagando en Facebook, y analizando la situación que ha desencadenado este “evento viral”, podemos llegar a la conclusión de que las personas que están detrás de esto solo quieren que sus publicaciones tengan un mayor alcance.

En otras palabras, animan a los usuarios de Facebook a que les den “Me divierte” a sus publicaciones para que las mismas se hagan virales. Consiguiendo miles de reacciones en sus posteos, las mismas logran llegar al “feed” de la mayoría de las personas que tienen una cuenta dentro de Facebook.

Habiendo explicado por qué este tipo de publicaciones se han hecho tan virales dentro de la respectiva red social, desde aquí te aconsejamos no darle “Me divierte” a ninguna publicación de este estilo, ¿por qué? Porque no solo no escucharás ningún sonido especial, sino que además estarás participando de una práctica deshonesta.

Así mismo, hay usuarios que están utilizando este método dentro de Facebook Marketplace. En caso de que también veas publicaciones de este estilo en lo que a venta de productos refiere, te aconsejamos denunciarlas.

Sin nada más que añadir, deberías echarle un vistazo al artículo en el que mostramos qué hacer si te estafan por Facebook Marketplace.