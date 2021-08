Si quieres acceder a buenos cursos en línea que te ayuden a mejorar tus habilidades y aptitudes, Udemy es una gran opción para lograr eso. A pesar de que esta app ofrece muy buenos servicios, también ralla en lo molesto con las promociones de los cursos que ofrece.

Es por eso que te mostraremos cómo quitar las notificaciones de las promociones de Udemy de manera sencilla, ¿estás listo?

Notificaciones de Udemy ¿cómo quitarlas?

Cuando quieras quitar las notificaciones de Udemy, busques en los ajustes de la aplicación una opción similar y no consigas nada parecido, no te enrolles tanto, pues no hay un ajuste para esa función en específico.

Es cierto que es posible configurar la app para que no te lleguen correos de Udemy, pero eso no basta para que en tu móvil no salten más esas notificaciones tan molestas.

Para lograr quitar las notificaciones de las promociones de Udemy debes seguir estos pasos.

En los Ajustes de tu móvil, entra a las aplicaciones que tienes instaladas. Busca la aplicación de Udemy. Entra al apartado de “Notificaciones”. En “Ofertas especiales”, desmarca la opción de “Permitir notificaciones”.

Una vez sigas estos pasos, no llegarán a tu móvil más notificaciones de promociones de Udemy.

Notificaciones de Udemy en el correo ¿cómo quitarlas?

Como te comentamos más arriba, en Udemy puedes evitar que te lleguen correos a tu email vinculado a la cuenta de la app. Este proceso sí lo puedes hacer desde la propia aplicación y te comentamos cómo hacerlo.

Entra a la aplicación de Udemy desde tu móvil. En la barra de abajo, ve hasta “Cuenta” En el apartado de “Configuración de cuenta”, entra a “Preferencias de las notificaciones por correo electrónico”. En las casillas de “Quiero recibir”, desmarca las opciones de “Promociones, recomendaciones de cursos y recursos útiles de Udemy” y “Anuncios de profesores en cuyos cursos estoy inscrito”. Además, marca la opción de “No quiero recibir mensajes promocionales por correo electrónico”.

Con estos dos métodos podrás olvidarte de las molestas notificaciones de Udemy tanto en el correo como en el móvil.

¿Te molestan las notificaciones de Udemy? ¿Ya has desactivado las notificaciones promocionales de la app? Si las notificaciones de Facebook te molestan al igual que las de Udemy, que sepas que también te hemos comentado cómo quitarlas.