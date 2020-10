El pasado 29 de septiembre, PayPal emitió un comunicado para notificar unas modificaciones de los acuerdos legales de su plataforma que entrarán en vigor el 16 de diciembre de este año. El cambio más importante que refleja el documento, y que posiblemente afectará a muchas personas, es que PayPal comenzará a cobrar una tarifa de inactividad anual.

Así que, si eres de los que tiene cuenta de PayPal, pero la usas poco o nada, entonces presta atención a este artículo. A continuación, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre la nueva tarifa de inactividad que llegará a PayPal y lo que debes hacer para evitar que te quiten dinero por no usar la cuenta.

Así puedes evitar que PayPal te cobre 12 euros por no usar la cuenta

Según la nueva norma que puedes leer aquí, a las cuentas que se mantengan inactivas durante al menos 12 meses consecutivos se les cobrará una tarifa o comisión de inactividad anual. Esta comisión actualmente es de 12 euros, es decir, te cobran un euro por cada mes inactivo. Sin embargo, si tienes menos de eso en tu cuenta, te cobrarán todo el saldo restante.

La buena noticia es que en España esta tarifa de inactividad solo aplica a las cuentas Business y no a las personales. Así que, si tienes una cuenta personal de PayPal, despreocúpate ya que puedes estar inactivo todo el tiempo que quieras. Pero si tienes una cuenta Business o personal de otro país que no sea España, entonces sigue leyendo.

¿Qué significa “inactividad” para PayPal? Pues que en todo un año no hayas iniciado sesión en tu cuenta ni hayas recibido, enviado o retirado dinero a través de la plataforma. Por tanto, para evitar pagar la comisión de PayPal por no usar la cuenta, lo único que debes hacer es iniciar sesión al menos una vez cada doce meses. También te exime de pagar esta comisión el hecho de que recibas dinero en tu cuenta, pagues con PayPal o saques dinero de PayPal.

De esa forma, evitarás pagar los 12 euros de comisión. Incluso, puedes retirar todo el dinero que tienes en PayPal para que no te puedan cobrar nada por inactividad. Pero si no te interesa usar más PayPal, otra opción que tienes es cerrar de forma definitiva tu cuenta de PayPal. Así, te desligarás por completo de la plataforma y ya no tendrás que hacer caso a sus acuerdos legales.

Y eso es todo lo que debes saber por ahora. Si también quieres evitar las comisiones que PayPal cobra por transferencias, échale un ojo a este artículo donde te explicamos cómo eliminar la comisión de PayPal.