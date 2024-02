Spotify lo ha vuelto a hacer. La plataforma de música en streaming, conocida por brindar experiencias geniales a sus usuarios tales como el Wrapped y Descubre tu Flow, acaba de lanzar una nueva función que de seguro te encantará.

Se trata del Oráculo Musical de Spotify, una experiencia cósmica que aprovecha la mística del año bisiesto (se lanzó hoy 29 de febrero) para resolver tus dudas sobre el futuro de una manera muy musical. A continuación, te contamos de qué trata.

Qué es «Oráculo Musical» en Spotify y para qué sirve

El Oráculo Musical en Spotify no es más que una experiencia de recomendación y descubrimiento musical. Dicha función está inspirada en el cosmos y en las energías místicas, simulando la funcionalidad de un oráculo: te responde preguntas con la letra de canciones como si el algoritmo de Spotify fuera un vidente astrológico.

Y usarla es muy fácil. La experiencia tiene categorías de preguntas temáticas sobre el amor, el futuro, los estudios, el trabajo, etc. Una vez elijas una, te aparecerá un banco de preguntas predeterminadas con las que, según Spotify, muchos usuarios se sentirán identificados.

De esta manera, lo único que debes hacer es elegir la pregunta que quieres hacerle al oráculo y esperar unos minutos a que te dé una respuesta. Y no será una respuesta cualquiera. La experiencia te responderá con una canción que puedes escuchar en Spotify.

Dónde está el Oráculo Musical de Spotify: cómo usar esta nueva función

Si no te aparece el Oráculo Musical de Spotify o si no sabes dónde encontrarlo, te contamos que no hay un botón dentro de la app para acceder a esta experiencia. El Oráculo Musical aparece automáticamente cuando abres la aplicación por primera vez y luego desaparece.

Pero descuida, con el botón que dejamos aquí abajo puedes volver a abrir el Oráculo Musical de Spotify o probarlo en caso de que no te apareció automáticamente como a todo el mundo:

Y tú… ¿Qué pregunta le hiciste al Oráculo Musical de Spotify?