Si hay algo que tienen en común Google, Facebook y Huawei es que las tres son grandes empresas que han sido acusadas en reiteradas ocasiones de violar la privacidad de los usuarios. El caso de Google es especial, ya que la gran G domina casi por completo el mercado de aplicaciones para móviles. Además, su buscador es el más usado a nivel mundial. Por tanto, prácticamente todas las personas del mundo estamos expuestos a ser espiados por Google.

Esto se puede solucionar buscando alternativas a sus aplicaciones y servicios, lo cual no es una tarea sencilla. Para ayudarte, aquí te traemos un buscador totalmente seguro y privado que es perfecto para reemplazar al buscador de Google. ¿No te gusta que Google esté al tanto de todo lo que buscas en Internet? Entonces es momento de que empieces a usar Privado Search, un buscador que garantiza tu privacidad.

Bienvenido a Privado Search: un lugar donde tus búsquedas son siempre privadas y secretas

Privado Search es un motor de búsqueda al igual que Google Search. ¿Qué significa esto? Pues que en él solo debes escribir lo quieres encontrar en Internet y luego te mostrará una serie de resultados. A diferencia de Google, al hacer este proceso Privado Search no te identifica. Es decir, no relaciona tu identidad con las cosas que buscas. Por ello, puedes usar este navegador privado sin una cuenta.

En teoría, Google también es privado ya que puedes usarlo sin cuenta. Sin embargo, Private Search hace mucho más que eso para garantizar la privacidad de tus búsquedas en Internet. Este buscador tiene como pilares fundamentales de su funcionamiento las tres siguientes condiciones:

No permite el uso de cookies para rastrear : las cookies son pedazos de códigos que las páginas web dejan en tu dispositivo para guardar información acerca de ti y rastrear tu actividad online. Por ello, Privado Search impide automáticamente a los sitios web usar estas herramientas.

: las cookies son pedazos de códigos que las páginas web dejan en tu dispositivo para guardar información acerca de ti y rastrear tu actividad online. Por ello, Privado Search impide automáticamente a los sitios web usar estas herramientas. Tu información personal no se almacena, ni se rastrea : los servidores de Privado Search no llevan un registro de tus búsquedas. Tampoco guardan datos que puedan ser relacionados contigo, como tu ubicación.

: los servidores de Privado Search no llevan un registro de tus búsquedas. Tampoco guardan datos que puedan ser relacionados contigo, como tu ubicación. Tus términos de búsqueda son encriptados: de esa manera, lo que buscas en Internet con Privado Search no se puede ver de forma clara en el historial de tu navegador, ya que las palabras están en forma de código.

Además, Privado Search te asegura que tus datos no serán vendidos a ninguna empresa. Así, el buscador te garantiza que los anuncios que verás no son personalizados y no te seguirán, pues no pueden ser relacionados con tu persona de ninguna forma.

¿Qué cosas puede buscar Privado Search?

¿Ya sabes cómo Privado Search respeta tu privacidad? Bien, ahora hablemos de sus características como buscador. Privado Search está disponible tanto para ordenadores como para móviles. Tiene una aplicación para Android, pero también puedes usarlo entrando en su página web. Ambos clientes presentan una interfaz muy similar a la de Google Search, por lo que te será muy fácil usarlo y acostumbrarte a él.

En su página de inicio, solo te muestra una barra para que ingreses los términos que quieres encontrar en Internet. Una vez que lo haces, Privado Search te mostrará varios sitios web, pero también tiene secciones dedicadas a encontrar imágenes, noticias, vídeos y hasta mapas (con Bing Maps). Como todo buen buscador, Privado Search cuenta con filtros de búsqueda para ayudarte a encontrar exactamente lo que buscas.

También tiene un modo seguro (para evitar que aparezcan resultados inapropiados) y una sección donde te recomiendan búsquedas relacionadas.

Curiosamente, su aplicación para Android solo es un acceso directo. Cuando intentas hacer una búsqueda a través de ella, de inmediato te redirige al navegador por defecto de tu móvil. Sin embargo, esto tiene sentido ya que Privado Search no es un navegador privado, sino un buscador privado. Por cierto, su aplicación para móviles incluye un widget para que puedas hacer tus búsquedas privadas desde la pantalla de inicio de tu Android de forma rápida.

Y bueno, como motor de búsqueda, no funciona muy bien que digamos. En nuestra experiencia, algunos términos básicos como “Android” no los encuentra en imágenes y en vídeos te muestra resultados de hace 4 o 10 años. La búsqueda de páginas web tampoco es muy precisa, por lo que hay que especificar con mucha minuciosidad lo que quieres encontrar. Así que, como alternativa a Google, no es el mejor. Sin embargo, como buscador privado, es de los mejores que hay.