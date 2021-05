El lunes pasado, Poparazzi hizo su debut en la App Store por todo lo alto. Contra todo pronóstico, esta nueva app para compartir fotos, que pretende ser rival de gigantes como Instagram y Snapchat, se mantuvo por varios días en el primer puesto de las apps más descargadas de la tienda de Apple en Estados Unidos. ¿Cómo ha logrado triunfar tan rápido? Su secreto es que no intenta ser una red social más de compartir fotos, sino que le da una vuelta de tuerca muy interesante al asunto: en Poparazzi tú no eres el protagonista.

Estamos acostumbrados a que las redes sociales nos permitan crear un perfil para llenarlo de cosas de nosotros: selfies, fotos en momentos especiales, nuestros pensamientos, etc. En Poparazzi esto no es así. Para empezar, en Poparazzi ni siquiera puedes publicar en tu propio perfil… pero sí en el de tus amigos. Raro, ¿no? A continuación, te explicamos mejor en qué consiste esta app y por qué es una idea genial.

¿Qué es Poparazzi?

Poparazzi es una red social para compartir fotos al más puro de Instagram. Eso sí, a diferencia de la app de Facebook, en Poparazzi creas un perfil en el que solo tus amigos pueden publicar fotos. De esa manera, conviertes a tus amigos en tus propios paparazzi, pero al mismo tiempo tú también serás el paparazzi de ellos, ya que la idea de la app es que solo publiques fotos de tus amigos y nunca tuyas (o de ti mismo, mejor dicho).

Así pues, Poparazzi no se trata de ti, sino de las personas que te importan. Es una red social única en su estilo porque se opone al egocentrismo que impera en las redes sociales más populares de la actualidad. Aunque, en términos básicos, Poparazzi no es más que una red social de intercambio de fotos.

¿Cómo funciona Poparazzi?

Como habrás podido intuir, en Poparazzi están prohibidas las selfies (la app no permite usar la cámara frontal) ya que van en contra de la premisa de la app. Además, no se pueden usar filtros ni ningún tipo de edición. Y las fotos no se pueden comentar: solo se permiten las reacciones con emojis. Tampoco se permite ver el número de seguidores de un perfil; solo puedes ver las visitas de sus fotos.

Según los creadores de la app, estas limitaciones fomentan un espacio de intercambio de fotos más saludable y natural, por así decirlo. Tu perfil en Poparazzi se divide en dos partes: las fotos que otras personas han tomado de ti aparecen en un primer plano, mientras que las fotos que tú has subido de otras personas estarán en una pestaña secundaria.

Ahora bien, el término paparazzi históricamente se ha relacionado con la violación de la privacidad de los famosos, por lo que es inevitable pensar… ¿qué hace Poparazzi para evitar que publiquen en nuestro perfil fotos que no queremos? Pues, lo más importante, es que para que alguien publique una foto de ti en tu perfil de Poparazzi tiene que etiquetarte y eso generará una notificación que llegará a tu móvil para que estés alerta. Específicamente, estas son las reglas de Poparazzi en este aspecto:

Solo los usuarios a los que sigues pueden publicar fotos directamente en tu perfil.

pueden publicar fotos directamente en tu perfil. Puedes borrar las fotos publicadas en tu perfil que no te gustan.

en tu perfil que no te gustan. Los usuarios a los que no sigues también pueden publicar fotos en tu perfil, pero antes deben pasar por un proceso de aprobación .

. Puedes bloquear a cualquier persona en Poparazzi para que no pueda publicar fotos tuyas, aunque tú tampoco podrás publicar fotos de él o ella.

¿Dónde descargar Poparazzi para Android e iPhone?

Poparazzi ya se puede descargar en todo el mundo, aunque lastimosamente solo está disponible para iOS por ahora. Lo bueno es que no requiere invitación como Clubhouse. Si tienes un iPhone, aquí te dejamos su ficha para descargarla desde la App Store.

De momento, no se puede descargar Poparazzi para Android y no sabemos exactamente cuándo se podrá. En la web oficial de la red social solo dicen que la app para Android llegará pronto, suponemos que en los próximos meses. Mientras tanto, te aconsejamos no descargar ningún APK de Poparazzi que encuentres por Internet porque son falsos y pueden dañar tu móvil.

Aquí en Androidphoria te avisaremos cuando Poparazzi ya esté disponible en Android, así que mantente atento.