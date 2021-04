¿Imaginas tener una aplicación que cifre tus fotos y te permita compartirlas de forma privada y segura? Todos tenemos en nuestro móvil al menos una imagen que no nos gustaría que otras personas vieran sin autorización o que se filtraran en Internet. Y no hablamos necesariamente de fotos comprometedoras con desnudos, sino también de una captura de pantalla con datos personales, una conversación importante o cosas así.

El hecho es que deseas compartirla solo con ciertas personas y que se mantenga privada. Sin embargo, hasta ahora no existían demasiadas herramientas que permitieran esto, pero eso acaba de cambiar. Pikkano es una app que cifra fotos para luego compartirlas de forma segura con quien desees y sin miedo a que se filtren. Es bastante nueva, pero seguro dará mucho de qué hablar en los próximos meses. ¿Quieres conocerla?

Pikkano utiliza un potente algoritmo de cifrado para asegurar tus fotos privadas

Pikkano es una aplicación para Android e iOS que fue desarrollada especialmente para que te sientas seguro al compartir una foto con alguien más. Su nombre proviene de juntar las palabras pic + anonymous, que se traducen al español como fotos anónimas.

¿Qué es lo que hace esta aplicación? Modifica y cifra los datos de una fotografía para que al compartirla solo pueda ser vista por otra persona que tenga Pikkano en su móvil. ¿Cómo lo logra? Gracias a su complejo algoritmo de encriptación que hace que la imagen a compartir resulte ilegible para otras aplicaciones.

Pero, ¿puedes compartir la imagen por otros medios? Aunque el contenido original no se verá en otras apps, sí que podrás enviar la foto encriptada a través de cualquier plataforma. ¿La única condición para revelar el contenido original? Cómo ya mencionamos, que el móvil receptor también tenga Pikkano. Además, estas imágenes cifradas no pueden descargarse, ser compartidas por el destinatario, ni tomarles capturas de pantalla dentro de la aplicación.

Pikkano permite crear fotos cifradas que se autodestruyen

¿Hay más? ¡Claro que sí! Pikkano cuenta con dos opciones de seguridad adicionales para tus fotos. Por una parte, podrás elegir un tiempo límite en el que la foto será visible (como las imágenes que se autodestruyen que está probando WhatsApp). Por el otro, podrás configurar tu imagen cifrada para que solo pueda ser vista un número determinado de veces antes de cifrarse totalmente.

Y a todas estas, ¿cómo se maneja el anonimato dentro de esta aplicación? El servicio de Pikkano genera códigos aleatorios de un solo uso que permiten identificar cada imagen cifrada. No obstante, este código solo sirve para eso y no se asocia de ninguna forma a algún dato personal como tu número telefónico, cuenta de Google, correo, etc.

Su interfaz es muy fácil de dominar y podrás desencriptar tantas imágenes como desees. Sin embargo, solo contarás con el cifrado gratis de 10 imágenes, pues de ahí en adelante tendrás que realizar un pago único de 4,49 € para desbloquear completamente la aplicación.

¿Le darás una oportunidad? Pikkano es una herramienta muy útil para muchos escenarios, así que vale la pena probarla. Y por cierto, Facebook e Instagram también están probando los mensajes que desaparecen.