¿Te ha aparecido una notificación en tu móvil que dice que te quitarán los permisos de las aplicaciones que no utilices? Tranquilo, esta es una nueva medida que ha empezado a aplicar Google en todos los dispositivos móviles que tengan Android en su interior.

Para mejorar la privacidad de todos los usuarios, como así también resguardar su seguridad, Google tomó una medida un tanto extrema. De ahora en más, aquellas aplicaciones que no sean utilizadas al menos 1 vez durante un lapso de 3 meses, se les revocarán todos los permisos que les ha otorgado el usuario al momento de instalarlas.

¿Por qué Google quiere quitarle los permisos a las apps que no utilizas?

Como bien te mencionamos en el párrafo superior, Google está intentando mejorar la privacidad y la seguridad de todos los usuarios que descargan aplicaciones desde Google Play Store.

Sin ir más lejos, esta medida parecería estar relacionada con la enorme cantidad de aplicaciones maliciosas que ha tenido que remover Google de su tienda de apps durante los últimos años.

Hay ocasiones en las que los usuarios dejan instaladas estas apps maliciosas en sus dispositivos móviles, ¿por qué? Porque simplemente se olvidan que están allí.

Para paliar esta situación, Google eliminará todos los permisos que han solicitado estas apps. Eso sí, cuando el usuario abra esa aplicación antes de que se cumplan los tres meses, el sistema Play Protect detectará que se ha utilizado y no eliminará esos accesos.

¿Cómo evitar que Google Play Protect quite los permisos de las apps que tienes instaladas?

Cabe añadir que este nuevo sistema de seguridad tiene algunos errores. Uno de ellos es que no detecta aquellas aplicaciones que son utilizadas en segundo plano, ¿cómo cuáles? Como las apps de teclados.

Ese tipo de apps se utilizan de forma constante, pero no se abren mediante el icono que se instala en el menú del móvil. Para ello, es necesario seguir estos pasos para que Google no le quite los permisos:

Entra en Play Store .

. Pincha sobre tu cuenta (arriba a la derecha de la pantalla).

(arriba a la derecha de la pantalla). Ingresa en “Play Protect”.

Pincha sobre “Ver apps”.

Vete hasta la categoría “Autoeliminación activada” y luego pincha sobre la app que no quieres que Google elimine los permisos .

. Por último, pincha en el botón de color verde que está al lado de “Quitar los permisos si la app no se usa”.

Sin nada más que añadir al respecto, te recomendamos que desactives esta función de aquellas apps que no usas, pero que debes tenerlas instaladas en tu teléfono por algún motivo.