¿Te acuerdas del Nokia Z Launcher? Si no, pues te contamos que fue un launcher muy mítico de Android porque permitía dibujar la inicial de una aplicación para acceder a ella rápidamente. Nokia lo lanzó en fase beta en 2015 y se quedó así hasta 2017 cuando la compañía decidió abandonarlo por completo y no lo actualizó nunca más. Actualmente, no es funcional con las versiones más recientes de Android.

Por suerte, el desarrollador «perryOnCrack» se ha dado a la tarea de traer de vuelta a la vida este launcher con una recreación libre llamada ReZ Launcher. Este nuevo lanzador es idéntico al legendario Nokia Z Launcher y ya lo puedes descargar gratis y sin anuncios desde Google Play Store.

ReZ Launcher: la reencarnación del Nokia Z Launcher que puedes descargar gratis

ReZ Launcher es una nueva aplicación que recupera la clásica función de dibujar letras para encontrar aplicaciones, popularizada por Nokia. Al buscar una app con este launcher, puedes dibujar en la pantalla su letra inicial o incluso su nombre completo para encontrarla rápidamente.

Además, tiene un diseño moderno y minimalista, con ajustes fáciles y sencillos. ReZ Launcher muestra un reloj y una lista de aplicaciones en orden alfabético en la pantalla principal.

Puedes acceder al cajón de aplicaciones, a los widgets y a las opciones avanzadas deslizando el dedo desde los bordes. También puedes ocultar aplicaciones o crear accesos directos para tu comodidad. Y lo mejor de ReZ Launcher es que es una aplicación gratis y sin publicidad. Así que, si quieres disfrutar del mítico Nokia Z Launcher en tu móvil, no dudes en descargar este launcher desde la Play Store pulsando este botón:

Si no te acaba de gustar este launcher, echa un vistazo a nuestro artículo de los 10 mejores launcher para Android actualmente. De seguro encontrarás uno que te agrade.