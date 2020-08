¿No puedes ver los Reels de Instagram en tu móvil? Pues tranquilo, no eres el único que actualmente tiene este problema. Lamentablemente, hay un notable número de smartphones que no soportan esta nueva función. Así que en esta oportunidad, te mostramos la lista de móviles no compatibles con los Reels de Instagram. ¡Revisa si el tuyo se encuentra ahí!

Móviles Android incompatibles con los Reels de Instagram

Si querías saber en qué móviles no se pueden ver los Reels de Instagram, entonces presta atención a la siguiente lista:

Alcatel 1X

Alcatel OneTouch Idol 3

Alcatel One Touch pop c5

Alcatel One Touch c7

Alcatel One Touch pop c9

Alcatel OneTouch Fierce

Archos 40b Titanium

Hisense F16

Huawei P7

Huawei P8

Huawei Y550

Huawei Y5 2018

Huawei G730

HTC Desire 820

LG G4 Stylus H635

LG K4

M4 SS4020

Moto C

Moto E5 Play

Moto X (el del año 2015)

Moto G 1ª generación

Samsung Galaxy Ace Style

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Grand

Samsung Galaxy J2 Core

Samsung Galaxy J4 Core

Samsung Galaxy J4 Plus

Samsung Galaxy J2 Prime

Samsung Galaxy J2 Pro

Samsung Galaxy J3

Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy J7 Pro

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 Mini

Samsung Galaxy Tab S 10.5

Samsung Galaxy Tab 3

Samsung Galaxy Tab 4

Sony Xperia M2

Lenovo A850

Lenovo S960

ZTE Blade L2

ZTE Blade V6

Móviles con iOS que no soportan los Reels de Instagram

Al igual que sucede con algunos Android, los siguientes iPhone no son compatibles con los Reels de Instagram:

iPhone 3S

iPod Touch 5G

iPhone 4

iPhone 4S

¡Ojo! Asegúrate de que la aplicación esté debidamente actualizada. ¿Por qué? Porque los Reels de Instagram llegaron el 5 de agosto a la plataforma. Si por alguna razón tienes la app desactualizada, no podrás probar esta nueva característica dentro de la red social.

¿Tu teléfono no figura en la lista y sigues sin poder disfrutar esta característica? Entonces échale un ojo a este artículo que explica cómo activar los Reels de Instagram si no te aparecen. Por otro lado, también podrías mirar este post que muestra qué es lo que debes hacer para cambiar la portada de tus Reels en Instagram. ¡Sácale todo el jugo a esta divertida función!