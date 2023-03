¿Recuerdas MIUI+? Es posible que tengas alguna referencia por el nombre, pero no sepas realmente de que va. No te culpamos por ello, pues es una herramienta de productividad que cayó rápidamente en el olvido, pero no porque sea mala. MIUI+ solamente se lanzó en China y era compatible con móviles Xiaomi que tuviesen ROM MIUI de ese país, así que no tuvo mayor impacto en otros mercados.

Pero esto podría estar a punto de cambiar, pues MIUI+ es excelente y ya está lista para dar el salto al resto del mundo. MIUI+ Global ya es oficial, ha ampliado su catálogo de móviles compatibles y tiene un buen puñado de características geniales esperando por ti.

¿Qué puedes hacer con MIUI+ Global?

Para refrescar un poco tu memoria, MIUI+ es una aplicación que expande la interfaz de tu Xiaomi. Al conectar tu dispositivo a una pantalla externa y ejecutar MIUI+, inmediatamente entrarás en el ‘modo escritorio’, que te permite usar tu teléfono o tablet como si se tratase de un ordenador regular. Es muy similar a Samsung DeX, aunque tiene su propia alma.

Esta herramienta se presentó junto a MIUI 12.5 a finales de 2020, pero vio la luz unos pocos días después, ya en 2021. Es compatible con Windows y macOS, así que cubre un universo de ordenadores enorme ¿Qué es lo que permite hacer? Además de expandir tu escritorio:

Permite utilizar más de una aplicación a la vez , una en la pantalla del móvil y la otra en el monitor.

, una en la pantalla del móvil y la otra en el monitor. Cuenta con portapapeles compartido entre tu móvil / tablet y ordenador.

entre tu móvil / tablet y ordenador. Podrás transferir archivos fácilmente entre los dispositivos conectados.

entre los dispositivos conectados. Si no te gusta el modo escritorio, puedes solamente proyectar la pantalla de tu móvil/tablet en tu PC.

de tu móvil/tablet en tu PC. Permite contestar mensajes y recibir notificaciones desde el PC sin interrumpir lo que estés haciendo.

Como puedes ver, es una herramienta de productividad realmente útil, aunque todavía queda una cosa por ver: ¿qué móviles y tablets son compatibles con MIUI+ Global?

Qué móviles y tablets son compatibles con MIUI+ Global

Si revisas los requisitos de la versión china de MIUI+, notarás que solamente hay uno: que la tablet o móvil tengan la ROM china de MIUI 12.5 o alguna versión superior. Funciona con cualquier dispositivo Xiaomi, Redmi o POCO que cumpla con esto, pero la cosa es diferente con MIUI+ Global.

Al momento de escribir este artículo, MIUI+ Global solamente era compatible con tres dispositivos de Xiaomi, sus flagships más recientes:

Xiaomi 13 .

. Xiaomi 13 Pro .

. Xiaomi Pad 5.

Imaginamos que la compatibilidad tan limitada tiene que ver con que MIUI+ Global sigue en fase beta de desarrollo. Además, puede ser que la compañía esté pensando en subir los requisitos de MIUI+ Global a una versión más reciente de su capa de personalización: MIUI 13 o 14, por ejemplo, aunque es una suposición.

Aun así, es muy probable que MIUI+ Global llegue a más dispositivos en breve, pues es algo que les beneficiará. Aparte, puede que su anuncio ya sea oficial, pero la aplicación todavía no ha empezado a distribuirse.