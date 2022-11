Miracast es una de esas funciones de tu móvil que muy probablemente no sabes que tienes o que has probado un par de veces, pero como no funcionó desististe y jamás lo volviste a intentar. Pues no te preocupes, pues nosotros nos hemos dado a la tarea de explicarte cómo funciona Miracast y cómo puedes usarlo para proyectar la pantalla de tu móvil en diferentes monitores, televisores y otros dispositivos.

Miracast: ¿Qué es y cómo funciona?

Empecemos por aclarar que es Miracast y para qué fue creado. Pues en términos técnicos, Miracast es una red peer-to-peer que le permite al usuario enviar el contenido en pantalla de un dispositivo a otro utilizando una conexión WiFi Direct. Es decir, es una forma de proyectar lo que se ve en la pantalla de tu móvil a otro dispositivo como una TV o un proyector empleando la red WiFi a la que están conectados.

Este protocolo de duplicación de pantallas fue creado por la organización WiFi Alliance como uno de sus proyectos para mejorar la conexión e interoperabilidad de diferentes dispositivos a través de las conexiones WiFi Direct. En el caso de Miracast, se puede considerar a este protocolo como una conexión HDMI sin cables.

Sin duda es una opción bastante atractiva, ya que muchas veces no se necesitará de algún hardware o una red de conexión inalámbrica extra para poder proyectar la pantalla de tu móvil, tablet o portátil en un monitor más grande, una TV o un proyector. Lo único que hace falta es que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi y que ambos sean compatibles con Miracast.

Dispositivos en los que se puede utilizar Miracast

Miracast es un protocolo de estándares industriales, es decir, hoy en día la gran mayoría de los dispositivos de audio y vídeo inteligentes cuentan con esta función. Microsoft, por ejemplo, empezó a utilizar este protocolo desde Windows 8.1 y todavía en la actualidad está disponible y con mejoras que no solo te permiten usar Windows para duplicar tu pantalla, sino también para extenderla.

Android también incluyó por primera vez compatibilidad con Miracast en su versión 4.2 (Android Jellybean). Sin embargo, posteriormente en el año 2015, Google retiró la compatibilidad con Miracast para la versión 6.0 (Android Marshmallow). La compañía tomó esta decisión para empezar a promover su propio protocolo que es el Google Cast.

Aun así, muchos fabricantes de dispositivos que emplean Android decidieron darle compatibilidad a Miracast con sus propias versiones de Android. Por ejemplo, One UI de Samsung lo llama Smart View, para el MIUI de Xiaomi es Emitir, en ColorOS de OPPO es Screencast y para muchos otros dispositivos se le conoce como Wireless projection o proyección inalámbrica.

Lo que quiere decir que muy probablemente tú cuentes con esta opción en tu móvil o tablet y no lo sabías hasta ahora. Eso sí, si hubieras buscado la palabra Miracast en tu móvil no te habría aparecido nada, ya que tiene otro nombre. Otros dispositivos que también tienen compatibilidad con Miracast son todos los dispositivos de streaming de Roku y algunos de los dispositivos de Amazon Fire TV.

Miracast es capaz de transmitir imágenes en calidad 4K gracias a su última actualización, sin embargo, todo dependerá del hardware de dispositivo. Y aun si no obtienes esta calidad, aún podrás obtener imágenes en calidad 1080p y sonido envolvente 5.1.

En el caso de que tu dispositivo recibidor no cuente con compatibilidad para Miracast, siempre puedes conseguir un adaptador de Miracast o «dongle», como también se le conoce. Estos se conectan en un puerto USB o HDMI y te permiten establecer conexión con tu dispositivo emisor, algunos de los más famosos son el Microsoft Adaptador de Pantalla inalámbrica 4K y el Microsoft adaptador de pantalla inalámbrica V2.

¿Cómo empezar a utilizar Miracast?

Para comenzar a compartir el contenido de tu pantalla con Miracast debes asegurarte de que la opción esté disponible tanto en el recibidor como en el emisor. Esto es muy sencillo, lo único que debes hacer es hacer una búsqueda rápida en tu dispositivo y emplear palabras claves como “proyectar, proyección inalámbrica o emitir”.

En los dispositivos móviles es muy fácil de conseguir, ya que la mayoría del tiempo estas funciones están en las configuraciones rápidas del menú desplegable principal. Si no cuentas con este protocolo en tu dispositivo emisor, siempre puedes descargar la aplicación de Miracast, si tu móvil o tablet cumple con las especificaciones, no debería haber problema.

Una vez que estés completamente seguro de que ambos dispositivos son compatibles con Miracast y que ambos estén conectados a la misma red WiFi, solo debes dirigirte al dispositivo emisor y realizar los pasos a continuación:

Ubica la opción de Proyectar en tu monitor, TV o proyector.

en tu monitor, TV o proyector. Haz clic en la opción de Conectarse a una proyección inalámbrica .

. Habilita la visibilidad de tu recibidor para que posteriormente puedas encontrarlo.

para que posteriormente puedas encontrarlo. Ahora, en tu móvil o tablet, ubica la opción de Emitir , Smart View, Proyección inalámbrica o cualquiera que sea el nombre de esta en tu dispositivo y actívalo.

, Smart View, Proyección inalámbrica o cualquiera que sea el nombre de esta en tu dispositivo y actívalo. Ubica tu dispositivo receptor en las opciones que te muestra tu móvil y selecciónalo.

que te muestra tu móvil y selecciónalo. Por último, acepta la conexión en el receptor y ya estarás listo para compartir pantalla.

Ventajas y Desventajas de Miracast

Como has podido ver hasta ahora, Miracast cuenta con muchas ventajas que ya hemos mencionado, como por ejemplo:

Está ampliamente distribuido en muchos dispositivos de diferentes marcas y fabricantes.

en muchos dispositivos de diferentes marcas y fabricantes. Es muy sencillo de utilizar y en la mayoría de los casos no amerita de muchas cosas para funcionar.

y en la mayoría de los casos no amerita de muchas cosas para funcionar. Te permite compartir imagen y sonido de una muy buena calidad .

. Incluso si tu dispositivo no cuenta con Miracast, puedes adaptarlo en el emisor con alguna aplicación de Miracast y en el recibidor con la ayuda de un adaptador.

Sin embargo, no todo puede ser miel sobre hojuelas, es decir, este protocolo también tiene varias desventajas que probablemente, si ya lo has intentado usar, seguro habrás notado desde el principio. Algunas de las desventajas de Miracast son:

Este protocolo solo te permite duplicar y compartir tu pantalla, es decir, si cambias lo que hay en tu móvil, también cambiara en la pantalla grande . Esta es una de las grandes razones por la cual el Chromecast es superior.

. Esta es una de las grandes razones por la cual el Chromecast es superior. La calidad de la imagen, el sonido y la latencia están determinadas por el poder de los dispositivos empleados y por la red WiFi que estén utilizando. Es decir, es probable que a veces presentes problemas con el desempeño del contenido compartido y la sincronía que pueda tener la imagen del emisor con la del recibidor.

que pueda tener la imagen del emisor con la del recibidor. Los problemas de conexión con Miracast son muy constantes , es probable que ambos dispositivos sean compatibles con Miracast y aun así presentan problemas al conectarse.

, es probable que ambos dispositivos sean compatibles con Miracast y aun así presentan problemas al conectarse. Ya que muchos fabricantes no usan la marca de Miracast, el nombre de este protocolo suele cambiar, ocasionando que muchos usuarios desconozcan que cuentan con esta funcionalidad en sus dispositivos.

Este protocolo es sin duda una excelente herramienta de la cual podemos sacar mucho provecho y que continuamente está siendo mejorado, así que si no lo has utilizado antes te invitamos a que empieces a compartir pantalla de tu móvil a un monitor con Miracast. Eso ha sido todo por ahora, esperamos haber aclarado un poco el cómo funciona y si tienes alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios.