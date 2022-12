El hackeo de cuentas de Instagram cada vez es más popular y los clásicos métodos para recuperar una cuenta de Instagram eliminada, hackeada o bloqueada ya no son suficientes. No porque no funcionen, sino por lo frustrante y estresante que puede ser contactar con Instagram y explicarle tu problema para que te ayuden a solucionarlo. Por suerte, la propia red social ha ideado una nueva solución para recuperar una cuenta de Instagram hackeada de forma más fácil y rápida.

A continuación, te enseñaremos cómo usar la nueva herramienta que ha lanzado Instagram para recuperar tu cuenta hackeada o bloqueada, así como todo lo que tienes que saber para disolver el hackeo de la manera más pronta posible. Vamos allá…

Instagram.com/hacked, el método oficial para recuperar una cuenta hackeada

Instagram ha puesto a disposición de todos los usuarios la nueva dirección web instagram.com/hacked para informar e intentar resolver problemas de acceso a cuentas, ya sea que se trate de un hackeo o que hayas olvidado tus credenciales para iniciar sesión. Para utilizar esta nueva herramienta, solo sigue estos pasos:

Ingresa en instagram.com/hacked. Puedes hacerlo desde tu móvil o PC.

Entrarás en una página de ayuda de Instagram donde te preguntarán si el problema se refiere a una cuenta hackeada , una contraseña olvidada, una suplantación de identidad, la pérdida de un método de autenticación de dos factores o una cuenta desactivada.

, una contraseña olvidada, una suplantación de identidad, la pérdida de un método de autenticación de dos factores o una cuenta desactivada. Elige la opción que corresponda con tu paso y pulsa en Siguiente .

. Luego, simplemente sigue al pie de la letra cada una de las instrucciones que te indicará la herramienta.

Durante el proceso, es posible que Instagram te pregunte si puede solicitar a tus amigos que verifiquen tu identidad para poder recuperar tu cuenta. Cuando llegue ese momento, solo tendrás que introducir la última contraseña que recuerdes y elegir a dos amigos para que comprueben tu identidad. Ellos tendrán 48 horas para hacerlo, pero mientras más rápido lo hagan, más rápido tendrás tu cuenta de vuelta, así que procura avisarles antes.

¿Esa es la única forma de recuperar una cuenta de Instagram hackeada?

Lastimosamente, sí. De forma oficial, Instagram solo te permite recuperar una cuenta hackeada o bloqueada a través de su página de ayuda instagram.com/hacked. Por supuesto, nada te impide utilizar métodos no oficiales para intentar recuperar tu cuenta, como puede ser preguntarle al hacker desde otro cuenta qué quiere para devolverte la cuenta, o contraatacar el hackeo contratando a una persona que hackee nuevamente tu cuenta para ti.

Sin embargo, no recomendamos recuperar una cuenta de Instagram hackeada con otro método que no sea el oficial. Si caes en el juego del hacker, ten por seguro que te hackearán de nuevo más temprano que tarde. En cambio, con el método oficial, si bien puede que tarde más en surtir efecto, recuperarás al 100 % la cuenta y ayudarás a Instagram a mejorar sus sistemas de seguridad.