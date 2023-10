Las 5 mejores VPN para tu Amazon Fire TV Stick

El uso de las VPN se ha convertido en el pan de cada día, y es que resulta provechoso este recurso. Gracias a las VPN se puede ver contenido restringido geográficamente, además de que te permite navegar por Internet con seguridad, al resguardar tus datos de la propia compañía de Internet a la que estés suscrito.

Pues bien, es posible extender el empleo de una VPN para dispositivos más allá de los navegadores, ordenadores o móviles. En el caso de la Amazon Fire TV Stick, existen varias aplicaciones de VPN que son compatibles y que te pueden permitir visualizar series o películas que normalmente no podrías al no estar disponibles en tu región. A continuación, te presentamos las cinco mejores opciones de todas.

NordVPN, gran compatibilidad y velocidad

NordVPN es una de las primeras opciones, puesto que se trata de una VPN con amplia compatibilidad. Puedes ver diferentes servicios de streaming, contando con más de 5200 servidores en 60 países. Además, su velocidad de conexión es ideal para ver series o películas sin interrupciones.

ExpressVPN, una opción de fácil uso y gran conectividad

Otra opción por la que puedes decantarte es ExpressVPN, famosa por su interfaz intuitiva, velocidad y gran cantidad de servidores que se encuentran en 94 países. Podrás ver contenido de Latinoamérica, Asia o Europa con libertad. Este servicio permite conectar hasta 8 dispositivos, lo cual es un buen número en el que es posible incluir tu Amazon Fire TV Stick.

Surfshark, la opción sin límite de dispositivos

Si pretendes proteger no solo tu Amazon Fire TV Stick, sino además otros dispositivos con una VPN, tal vez te interese emplear Surfshark, pues su mayor atractivo es que no posee un número máximo de dispositivos por conectar. Además, sus servidores se distribuyen en 100 países, y asegura no guardar ningún tipo de datos de sus usuarios al utilizar la VPN.

IPVanish, buena velocidad y compatibilidad

IPVanish también te quita la restricción de dispositivos a conectar, pero no solo eso. Incluye compatibilidad con el mando de la TV, siendo además rápida en conexión, buena en materia de seguridad al encriptar tus datos de navegación, así como ligera.

CyberGhost, la VPN que te convierte en un fantasma

Si quieres una VPN que te proteja sin dudas, CyberGhost puede también ser una opción razonable. Este servicio usa el cifrado AES de 256-bit, y se encarga de que no dejes huellas en tu paso por Internet, ni que la información de tu IP esté al alcance de nadie. Tiene muchos servidores en 90 países, de modo que también encontrarás contenido restringido por región a tu alcance.

¿Cuál de estas opciones emplearías para tu Amazon Fire TV Stick?