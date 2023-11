Si quieres saber cuáles son los mejores navegadores para Mac has llegado a la publicación correcta. Esto se debe a que hemos ubicado los siete mejores navegadores para este sistema operativo y aquí te hablaremos de cada uno de ellos.

Todos los navegadores que te mostraremos a continuación son gratuitos, multiplataforma y algunos son de código abierto. Adicionalmente, la mayoría están basados en Chromium y esa es la tecnología que hacer funcionar a Google Chrome. Sin más preámbulos, los siete mejores navegadores para Mac son los siguientes:

Google Chrome, el más popular de la actualidad y un auténtico estándar

Obviamente, Google Chrome no podía faltar en esta lista. De este navegador no hay mucho que decir debido a que es el más usado en ordenadores, móviles y tablets actualmente. Además de ser un navegador avanzado y moderno, tiene el catálogo de complementos y temas más grande de la actualidad.

Su peso en la web es tal que otros navegadores se han basado en la tecnología de Chrome para el desarrollo de los mismos. También lo hacen con la finalidad de que dichos navegadores puedan instalar los complementos y temas disponibles en la tienda de Chrome.

Este navegador cuenta con una función para sincronizar datos entre diferentes dispositivos, así como también la capacidad de traducir en cualquier idioma cualquier portal web. Sin duda, este podría ser el mejor de todos los navegadores para Mac, pero hay más opciones con excelentes funciones que seguro te gustarán.

Descarga | Google Chrome

Microsoft Edge, el navegador de Microsoft que viene con un chatbot de inteligencia artificial

El siguiente de la lista es Microsoft Edge. Este navegador basado en Chrome es rápido, moderno y muy eficiente. Además, al estar basado en el navegador de Google, tiene la capacidad de usar los complementos y temas creados para el mismo.

Lo más destacable de este navegador, es que tiene acceso directo al chatbot desarrollado por Microsoft. De este modo, podrás consultar cualquier información que te interese y recibir una respuesta directa. Asimismo, posee acceso directo a varios servicios de Microsoft como Office y Outlook.

Descarga | Microsoft Edge

Firefox, un navegador de código abierto que prioriza la privacidad

Si hay un navegador que es una buena opción a considerar ese es Firefox. Aunque su cuota de usuarios no es tan grande como la de Chrome, sigue siendo una alternativa muy avanzada y conocida. Adicionalmente, es de código abierto y está centrado en la privacidad.

Entre sus muchas funciones, tenemos el bloqueo de rastreadores web, la edición de archivos PDF, la posibilidad de guardar páginas web gracias a su enlace con la aplicación Pocket, la traducción de páginas web con un traductor propio y la sincronización de datos entre diferentes dispositivos.

Tiene su propio catálogo de complementos y temas, pero el mismo no es tan vasto como el de Google Chrome. No obstante, la mayoría de sus complementos están enfocados en ampliar las funciones del navegador, por lo que no tenemos ninguna duda de que te serán de utilidad.

Descarga | Firefox

Opera, una alternativa que te ofrece VPN y un bloqueador de anuncios nativo

Si ninguno de los navegadores que te hemos mostrado te ha convencido, puede que Opera llegue a ser de tu interés. Este navegador no solo viene con una VPN y un bloqueador de anuncios, sino que su barra lateral te da acceso directo a distintos servicios de mensajería.

Al igual que otros navegadores, está basado en Google Chrome. Esto significa que puedes instalarle complementos de la tienda de Chrome y también cuenta con una función para sincronizar tu historial entre distintos dispositivos.

Descarga | Opera

Vivaldi, uno de los mejores navegadores para Mac por sus excelentes funciones

Aunque no es tan conocido como el resto de los navegadores que te hemos mostrado, Vivaldi es otra buena opción a considerar. Tiene la capacidad de bloquear los rastreadores de las páginas web y también puede personalizar totalmente la configuración de visualización de las páginas web.

Al ser un navegador basado en Chrome puedes usar los complementos compatibles con dicho navegador. Además, tiene otras funciones como la traducción de páginas web y el acceso a apps de correo electrónico y a un calendario.

Lo más destacable del mismo es su función Web Panels. Esta es una función que te ayuda a cargar páginas web optimizadas para móviles en columnas estrechas. Esto te permite acceder a varios espacios a la vez, lo que ofrece una mejor experiencia multitarea.

Descarga | Vivaldi

Brave, otro de los mejores navegadores para Mac basados en Chrome y enfocado en la privacidad

Al igual que muchos otros navegadores que te hemos mostrado, Brave también está basado en Chrome. Sin embargo, es similar a Firefox, ya que está enfocado en la privacidad y es de código abierto. Cuenta con la capacidad para bloquear anuncios y rastreadores de los sitios web, pero eso no es todo lo que puede hacer.

Al estar basado en Chrome, es compatible con su catálogo de complementos, pero lo más llamativo de este navegador es que te permite ganar tokens de criptomonedas por ver anuncios, incluye una billetera de criptomonedas y tiene un modo de navegación privada idéntico al del navegador web TOR.

Descarga | Brave

Safari, de los mejores navegadores para Mac por ser el nativo

De último en la lista tenemos al navegador nativo de Mac, se trata de Safari. Si tienes varios dispositivos de Apple este navegador te encantara porque puede sincronizar el historial y los marcadores en todos los dispositivos vinculados mediante iCloud. Además, puedes mover entre dispositivos de Apple la sesión entera de navegación.

Es un navegador fluido, consume pocos recursos y tiene muchas funciones. Una de las más destacables es la de la de preparar diferentes perfiles para distintas actividades de navegación, ocultar la dirección IP, bloqueo de ventanas en modo incógnito, vista de lector y un catálogo nativo de complementos.

Generalmente, Safari viene instalado por defecto en Mac. No obstante, si tienes una laptop que tenga una versión antigua de dicho sistema operativo sí que debes instalarlo.

Descarga | Safari

¿Y cuál de estos navegadores es que has escogido?