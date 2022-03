Cuando no te convence la calidad de las fotos y vídeos que hace la cámara de tu móvil, no te apresures a culpar a los sensores. Recuerda que en los smartphones el software o aplicación de cámara juega un papel muy importante en los resultados finales. Es posible que la app que ha preinstalado el fabricante en tu teléfono no esté exprimiendo al máximo los sensores. ¿La mejor forma de saberlo? Probando la Google Camera o GCam (la aplicación oficial de cámara de los Google Pixel).

Por si no lo sabes, la GCam es reconocida por muchos como la mejor aplicación de cámara para Android. Eso sí, no corras a descargarla en Google Play Store, pues es exclusiva de los teléfonos Pixel. Técnicamente, no se puede instalar en ningún otro móvil que no sea un Google Pixel. Sin embargo, gracias a la comunidad de desarrolladores de Android, en Internet podrás encontrar muchos MODs o ports de la GCam instalables en cualquier dispositivo.

Ahora bien, cuando vayas a buscar estos ports, te encontrarás con una gran cantidad de ellos en distintas versiones y creados por diferentes desarrolladores. Algunos funcionan mejor que otros con según qué móviles, por lo que debes saber muy bien cuál descargar. Para ayudarte, aquí hemos preparado una lista con los mejores MODs que instalarán la última versión de la GCam en tu smartphone, sin importar de la marca que sea. ¿Estás listo? Vamos allá…

GCamloader: una app que busca e instala la GCam compatible con tu móvil automáticamente

Si no te quieres complicar la vida buscando el port de la GCam que mejor funcione con tu móvil, entonces instala GCamloader. Esta aplicación no es un MOD de la Google Camera, sino que se trata de una herramienta que analiza las especificaciones de tu móvil para luego buscar el port de la GCam ideal para su cámara. Y lo mejor de todo es que GCamloader siempre buscará la última versión de la app de cámara de Google para que disfrutes de todas las novedades que ha estrenado recientemente.

Esta herramienta también te permite descargar una versión antigua de la GCam o incluso versiones para otras marcas de móviles. De esa manera, si el port que se supone que debería funcionar bien con tu Android te da problemas, podrás probar con otros MODs hasta lograr encontrar el perfecto para la cámara de tu dispositivo. Descárgala gratis desde la Play Store.

BSG: uno de los ports de la GCam que mejor funciona

Uno de los ports más populares de la cámara de Google es el creado por el desarrollador apodado BSG, el cual ha lanzado tres MODs de la GCam que funcionan en casi todos los dispositivos. Todos ellos ya están actualizados a la versión más reciente que viene con los últimos smartphones de Google.

En este enlace puedes ver la compatibilidad de las características de este port con los teléfonos más populares del mercado, aunque en teoría debería funcionar con todos. Si quieres saber más sobre este MOD, BSG tiene un grupo y un canal de Telegram donde podrás resolver todas tus dudas. ¿Quieres probarlo ya? Entonces descarga el APK desde el siguiente enlace.

Descargar | APK de GCAm por BSG

Nikita: de los MODs más rápidos y estables

El desarrollador Nikita lleva tiempo creando ports de la GCam que destacan por ser bastante estables y rápidos, los cuales incluyen funciones avanzadas adicionales que casi ningún otro MOD tiene. El port más reciente de la GCam que ha lanzado Nikita viene con la función «Libpatcher» que mejora la calidad de las fotos y ajusta la nitidez, el contraste, la exposición y los valores de color de forma automática.

Funciona con los últimos móviles de las principales marcas chinas (OnePlus, Xiaomi, Redmi, Realme, etc.), aunque hay que decir que tiene un bug que puede bloquear tu dispositivo al pulsar el botón de Google Pixel en la app. Si evitas tocar ese botón, la GCam de Nikita te irá muy bien.

Descargar | APK de GCam por Nikita

Arnova8G2: prácticamente igual a la Google Camera original

Otro desarrollador que ha creado su propio MOD de la cámara de Google es Arnova8G2. Lo que hace especial a su port es que no cuenta con ningún extra añadido, respetando así la visión de Google. Eso significa que viene con la configuración por defecto de los Google Pixel, por lo que tú mismo deberás optimizarla para tu teléfono. Es una buena opción para los que entienden mucho de cámaras y saben cómo exprimir los sensores de sus móviles.

Ten en cuenta que Arnova8G2 es un afamado desarrollador del portal XDA, así que puedes confiar en la calidad de su trabajo. Descarga su port de la GCam con este botón de abajo.

Descargar | APK de GCam por Arnova8G2

Parrot043: otra buena opción con complementos extra

Ahora es el turno de Parrot043, un desarrollador ruso con un gran historial en la adaptación de la GCam a múltiples dispositivos Android. El último port que lanzó incluye las más recientes novedades de esta app junto con varios add-ons que hacen de la GCam una aplicación de cámara aún más completa. Eso sí, solo es compatible con móviles que tengan Android 10 o posterior, y unos 150 MB de espacio libre.

Este desarrollador tiene la particularidad de que solo sube sus ports en su canal oficial de Telegram, al que puedes ingresar pinchando el siguiente enlace.

Descargar | APK de GCam por Parrot043

the_Dise: ideal para los móviles de gama baja

Por último, tenemos el port de la GCam desarrollado por the_Dise, conocido por ser ligero y rápido incluso con móviles de gama baja. Los únicos bugs que tiene su última versión son los relacionados con la técnica de cámara rápida combinada con Zoom, y el que hace crashear a la cámara lenta 1/8x. ¡Ah! Y tiene las actualizaciones OTA desactivadas por seguridad.

Por lo demás, nos parece una de las mejores GCam para teléfonos con recursos limitados. Te invitamos a descargarla desde el enlace de aquí abajo.

Descargar | APK de GCam por the_Dise

¡Y eso es todo! Esperamos que estas versiones no oficiales de la GCam sacan el máximo provecho de la cámara de tu móvil para que tomes fotos espectaculares y grabes en la mejor calidad posible.