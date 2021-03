¿Quiere sacarle todo el juego a Chrome al momento de navegar por Facebook? Si tu respuesta es “si”, has llegado al lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar 5 increíbles extensiones de Facebook que te permitirán usar Chrome de una forma distinta. Ve tomando papel y lápiz para anotar todo lo que te vamos a mostrar aquí, pues son extensiones que no deberías dejar pasar.

Las 5 mejores extensiones de Chrome para Facebook

Antes de que te mostremos la lista con las 5 mejores extensiones de Chrome para Facebook, es importante mencionar que las mismas solo funcionan en ordenadores con Windows o macOS. Si bien es posible utilizarlas en móviles Android, no funcionan de forma correcta, pues fueron desarrolladas únicamente para los sistemas operativos que te mencionamos anteriormente.

Photo Zoom for Facebook

¿Te enoja no poder aumentar las fotos que ves en Facebook? No te preocupes, no hace falta que lleves a cabo trucos o que uses otro navegador, pues Photo Zoom for Facebook te permite aumentar cualquier fotografía subida a Facebook desde Google Chrome.

Como su nombre lo indica, esta extensión lo único que hace es permitirte aumentar las fotos de Facebook. Gracias a la modificación de los parámetros que ofrece Chrome, los desarrolladores han podido añadir una “lupa” virtual con la que podrás hacer zoom a cualquier imagen de Facebook de forma simple y rápida.

Cabe mencionar que esta extensión puede usarse en cualquier escenario dentro de Facebook, ¿qué quiere decir esto? Que podrás aumentar las fotos de tus amigos, como así también de aquellos usuarios que no tienes añadidos a tu lista de amigos.

Video Downloader Pro

Si estás teniendo problemas para descargar vídeos de Facebook por medio de páginas web externas a la red social, esta extensión podría llegar a serte de muchísima utilidad. Video Downloader Pro te da la posibilidad de descargar vídeos no solo de Facebook, sino también de cualquier sitio web de Internet.

El funcionamiento de esta extensión para Chrome es sumamente sencillo: una vez que estés viendo un vídeo de Facebook, la extensión te mostrará un pequeño icono arriba a la derecha de tu pantalla. Pinchando sobre dicho icono, podrás descargar el vídeo de Facebook que estás viendo en distintas resoluciones. Según la resolución y el formato que elijas, el vídeo tendrá mayor o menor calidad de imagen.

Si bien esta extensión permite descargar vídeos de casi cualquier sitio web, te recomendamos utilizarla solo para bajar vídeos desde Facebook, ya que la conversión de vídeos subidos a otras plataformas no está para nada optimizada. Además, si piensas usar esta herramienta para descargar vídeos de YouTube, podrías llevarte una decepción, ya que no es posible utilizarla para dichos fines.

Save to Facebook

Esta es la única extensión desarrollada oficialmente por Facebook para Google Chrome, por lo que no deberías tener ningún problema al momento de instalarla y utilizarla. El objetivo de Save to Facebook, como su nombre lo indica, es permitirle a cualquier usuario guardar publicaciones de Facebook para poder verlas más tarde.

Gracias a esta extensión, ya no deberás guardar vídeos, fotos o publicaciones utilizando las herramientas que ofrece la red social. Con tan solo posicionarte sobre la publicación y hacer clic en la extensión, podrás almacenar el contenido de Facebook en una nueva pestaña.

Cabe remarcar que puedes guardar la cantidad de publicaciones que quieras, ya que esta extensión no posee ningún tipo de limitación sobre esto. Además, podrás ver esas publicaciones cuando lo desees, siempre y cuando el usuario que ha realizado dicha publicación no la elimine. En caso de que esa publicación guardada haya sido eliminada, la misma se quitará de la extensión de forma automática.

App for Facebook

Es muy común acostumbrarse a la interfaz que ofrece Facebook en su versión móvil, pues a decir verdad es mucho mejor que la que podemos ver en PC. Si a ti te pasa esto cada vez que ingresas a tu cuenta de Facebook dese tu ordenador, hay una solución a la que puedes acceder de forma gratuita.

Descargando la extensión App for Facebook para Google Chrome, podrás ver el sitio de Facebook en una pequeña ventana dentro de tu navegador. En pocas palabras, esta extensión te permitirá acceder a la interfaz móvil de la red social desde el navegador de Google.

Cabe destacar que no perderás ninguna función al momento de usar esta extensión, pues el diseño de la red social fue adaptado para que ninguna herramienta quede afuera. Eso sí, hay ocasiones en las que esta extensión funciona de forma inestable, por lo que en dichos casos es necesario reiniciar Chrome para poder navegar por la red social desde la versión móvil que ofrece esta extensión.

Eliminar todos los mensajes para Facebook

¿Estás cansado de eliminar manualmente los mensajes de los chats de Facebook Messenger? Con esta extensión para Google Chrome ya no tienes que perder todo tu tiempo al momento de borrar los mensajes que envías o recibes por medio de la app de mensajería de Facebook.

Simple y efectivo, esta extensión te ofrece una función con la que podrás eliminar mensajes de forma masiva con tan solo hacer un clic. Una vez que instales esta extensión en Chrome, deberás ir a Facebook e ingresar en la conversación en donde deseas eliminar los mensajes. Estando en dicha conversación, deberás buscar el ícono de la extensión que se ubica arriba a la derecha de tu pantalla para borrar todos los mensajes.

Es importante mencionar que esta extensión no guarda tu información en ningún lado, por lo que es muy seguro utilizarla. Eso sí, una vez eliminados los mensajes de Facebook Messenger no podrás recuperarlos, ya que esta extensión de Chrome no ofrece ningún tipo de herramienta para recuperar mensajes de Messenger eliminados.

Si nada más que agregar, te recomendamos comprobar si cuentas con la última versión de Chrome instalada en tu ordenador. Hay ciertas extensiones (las que te mostramos arriba) que solo funcionan con la última versión de Chrome, por lo que es imprescindible tener el navegador actualizado para no experimentar problemas al momento de instalar o usar estas extensiones.