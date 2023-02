Las 10 mejores apps que no están en Google Play Store y deberían

Google Play Store no es la tienda de apps perfecta. Dentro de su arsenal, puedes encontrarte aplicaciones con virus ocultos o con funciones que están por debajo de lo esperado. Y por si esto resulta poco, también es capaz de hacer la vista gorda a otras aplicaciones que resultan ser buenas. Hoy conocerás 10 de ellas y los enlaces para descargarlas.

Se tratan de aplicaciones que son de la misma talla que las más famosas en diferentes áreas; esas que fácilmente podrían llegar al top 20 de las más descargadas al año, aunque por extraño que parezca, Google Play Store no las posee cuando las buscas allí. Descubrirás alternativas que, posiblemente de otra forma, no conocerías.

Xmanager: el mod de Spotify que necesitabas y no lo sabías

Aunque Spotify solo tiene mucho qué ofrecer, también posee limitaciones que, si no eres usuario Premium, resentirás. Sin embargo, ¿sabías que existe un mod que te puede brindar muchos de los beneficios de estos usuarios sin pagar ni un solo euro? De eso vive Xmanager.

Este mod te permite acceder a algunas funciones en Spotify que suelen estar restringidas, usando la aplicación gratis. Entre ellas, la posibilidad de cambiar a voluntad la lista de reproducción o las canciones que quieres escuchar, sin limitaciones. Otro beneficio que añade es el de eliminar la publicidad mientras te mantienes utilizando la aplicación.

Como extras de su propia cosecha, Xmanager te permite volver tu perfil privado y también offline. Esto quiere decir que ninguno de tus seguidores o amigos podrá ver qué estás escuchando o cuáles listas de reproducción has ido creando. En el apartado de offline, por su parte, te ayudará a salvar datos, eliminando la demanda de megas durante el uso.

Si no fuera poco todo esto, Xmanager también tiene un modo de reproducción AMOLED que mejora el brillo de la interfaz de la aplicación. Lo único que no puede conseguir es descargar canciones desde Spotify para escucharlas cuando te encuentras lejos de cualquier señal. De todas formas, los beneficios son realmente atractivos.

DESCARGA AQUÍ | Xmanager

SCRCPY: la solución si no te funciona la pantalla de tu móvil

Si se te dañó la pantalla de tu móvil o simplemente te gustaría manejarlo desde tu PC, necesitarás un recurso fácil y dinámico como SCRCPY. Esta app conecta ambos dispositivos y refleja la pantalla del móvil en la del ordenador. Lo mejor es que para ponerla en marcha no se requieren muchos pasos a seguir.

Basta con descargar la aplicación en ambas terminales, conectar el móvil al ordenador desde su cable USB, y ejecutar la aplicación. Con el enlace, no solo verás la pantalla reflejada, también podrás hacer diferentes acciones entre un dispositivo y otro. Un ejemplo es que te permite usar el teclado del ordenador para escribir en el móvil.

También puedes grabar contenido, jugar a cualquier tipo de juego, copiar en una terminal y pegar en la otra, entre otros beneficios, con una latencia mínima que te hará sentir que estás utilizando el móvil como siempre.

DESCARGA AQUÍ | SCRCPY

Iceraven: un navegador más privado y con más extensiones para personalizarlo

Aunque se sabe que la competencia más directa de Google Chrome es Firefox, existen otras opciones con atributos incluso mejores. Uno de ellos es Iceraven, el navegador web que te permite añadir una mayor cantidad de extensiones y te brinda más comodidad.

Algunas de las cosas que puedes lograr en Iceraven que destacan, es recuperar pestañas que cierras accidentalmente con facilidad, activar una alerta de cookies, traducir páginas enteras en tiempo real, etc. Además, algo que habilita y que Firefox no tiene, es que puedes buscar las extensiones a través de una barra de búsqueda.

DESCARGA AQUÍ | Iceraven

Seal: la app para descargar vídeos que todos deberían tener

Otra aplicación realmente útil para muchos usuarios, es Seal. Su función es tan simple como permitirte descargar vídeos con tan solo poner el enlace y presionar un botón. Plataformas como YouTube son de las preferidas para hacer este tipo de actividades. Si no te quieres perder un vídeo en especial, siempre puedes guardarlo en tu móvil aprovechándote de Seal.

No solo eso, también es posible bajar dicho vídeo en diferentes formatos. Incluso si solo quieres tener el audio del vídeo, puedes seleccionarlo entre las opciones y descargarlo sin problemas.

DESCARGA AQUÍ | Seal

Cloudstream: la herramienta ideal para ver streaming gratis desde el móvil

No todos pueden darse el lujo de pagar suscripciones mensuales en las plataformas de streaming que todos conocemos. Sin embargo, eso no significa que deban quedarse con las manos vacías y sin posibilidad de ver sus series o películas favoritas.

Seal permite esto de forma gratuita. Básicamente, es una aplicación en donde puedes bajar diferentes repositorios para ver series o películas en un gran número de lenguajes. Al descargar la aplicación, basta con seleccionar la opción Repositories, elegir tu idioma, y luego la fuente de streaming que prefieras para buscar desde allí tu contenido. ¡Y como ya se dijo, gratis!

DESCARGA AQUÍ | Cloudstream

ViMusic: la aplicación de música de código abierto que no conocías

Si te gustaría probar una aplicación de música que tenga la misma capacidad de YouTube Music, pero gratis, entonces ViMusic puede ser la alternativa indicada. Esta app es de código abierto, no requiere de ningún tipo de registro para usarla, y tampoco guarda tu información ni te rastrea.

Solo trabaja con lo que importa: reproducir música a tu gusto y preferencia, permitiéndote crear playlists y sortear entre todo el contenido que podrías conseguir en YouTube Music sin pagar nada.

Tampoco te limita a la hora de cambiar entre una canción y otra como Spotify, y está libre de anuncios. Puedes conseguir algunas canciones con letras incluidas para que las sigas, e incluso, puedes guardar canciones en el dispositivo para luego reproducirlas offline en cualquier momento.

DESCARGA AQUÍ | ViMusic

Ambient Music Mod: descubre cómo se llama cualquier canción con solo escucharla

Otra aplicación muy útil es aquella que te permite identificar el nombre de una canción que suena de fondo allá donde estás junto a su artista. De esto se trata Ambient Music Mod, la cual puede mostrarte la información de la canción que escuchas fuera del teléfono, siempre que se encuentre dentro de su base de datos.

Aunque no cuente con todas las canciones que existen, (la app tiene su propia biblioteca que se almacena en tu móvil al instalarla) sí que se actualiza rápidamente. Así que al menos las canciones más populares y que no conoces podrás descubrirlas usando esta app.

Lo que debes tener en cuenta es que si tu versión de Android es la 12 o mayor, deberás instalar también la aplicación de Shizuku para que funcione. Si tu móvil cuenta con una versión anterior, entonces tendrás que rootear tu dispositivo antes de ejecutarlo.

DESCARGA AQUÍ | Ambient Music Mod

Droid-ify: la alternativa a Google Play Store para encontrar más apps

Queda en evidencia que Google Play Store no tiene todas las aplicaciones más útiles consigo. Por eso quizá quieras probar otra opción que sí pueda. En este caso, Droid-ify destaca, al ser una biblioteca de aplicaciones donde puedes descargar las que se encuentran en la Play Store y mucho más.

La interfaz de esta aplicación es sencilla e intuitiva. Puedes buscar las aplicaciones directamente desde su barra de búsqueda. O, si lo prefieres, buscar entre sus sugeridos para encontrar alguna que te guste. Cuando entras a ver los detalles de cualquier aplicación, no solo encontrarás su descripción, número de descargas y opción para instalar. También tendrás un botón adicional que te puede llevar a la fuente principal de la aplicación si la tiene.

DESCARGA AQUÍ | Droid-ify

AdGuard: un bloqueador de anuncios muy completo

Si AdBlock no te termina de convencer para restringir los anuncios, puedes probar otra alternativa. En este caso, AdGuard ofrece un servicio interesante, aunque no muy diferente. Eso sí, tiene la ventaja de que, a diferencia de otras aplicaciones similares, puede deshacerse no solo de la publicidad, sino del espacio que dejan una vez se quita de tu móvil. No más espacios en blanco que cortan parte de la vista y arruinan la experiencia.

De la misma forma, en AdGuard puedes indicar cuáles aplicaciones decides excluir del bloqueo. También puedes tener un modo de navegación privado, para que las páginas no se queden con tu información ni te rastreen, al igual que aplicar filtros DNS para brindar mayor seguridad.

La aplicación te permite usarla gratis por un tiempo de prueba limitado. Pasado el lapso de tiempo, si quieres seguir utilizándola, tendrás que pagar una mensualidad de tan solo 2,29 euros.

DESCARGA AQUÍ | AdGuard

Instander: la versión de Instagram libre de anuncios

Por último, Instander es una versión de Instagram con beneficios que la aplicación original no tiene hasta ahora. Entre las más importantes se encuentra el que no incluye ads. De la misma forma, añade la opción de poder descargar publicaciones que veas en tu cuenta.

En el caso de los reels, también hay novedades, pues en ellos tienes la oportunidad de adelantar o retrasar el vídeo por si quieres ver una parte en específico. A pesar de sus diferencias, la interfaz de Instander se mantiene idéntica a la del Instagram original.

DESCARGA AQUÍ | Instander

¿Te gustaría tener alguna de estas apps contigo?