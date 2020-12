Como cada año, y por mucha pandemia que haya por el medio, el gigante de Internet no ha dudado en ofrecer una nueva edición del Google Play Best of Awards. Una serie de premios para las mejores aplicaciones y juegos de Google Play en 2020.

Lo cierto es que, al no realizar el YouTube Rewind de 2020, se esperaba que Google finalmente tampoco repartiera premios a las aplicaciones y juegos más descargados. Nada más lejos de la realidad: los Google Play Best of Awards 2020 ya están aquí, y estos han sido los grandes vencedores.

Las mejores aplicaciones de Google Play en 2020

Primero hablaremos de las mejores aplicaciones de Google Play para este año 2020. Destacar que Loóna: Bedtime Calm & Relax ha sido la gran vencedora, siendo considerada la mejor app de este año 2020.

Hablamos de una herramienta que sirve para relajarte tras un duro día. De esta manera, te enseñarán técnicas para controlar el estado de ánimo y prepararte para ir a dormir. Teniendo en cuenta las excelentes valoraciones que tiene, vale la pena probarla.

Veamos el resto de apps ganadoras de este Google Play Best of Awards de 2020.

Mejores aplicaciones de crecimiento personal

Mejores perlas ocultas en Google Play

Mejores aplicaciones para el día a día

Mejores aplicaciones para ayudar al mundo

Mejores aplicaciones para divertirse

Los mejores juegos de Google Play en 2020

Por otro lado, tenemos a los mejores juegos de Google Play en 2020. Y, como no podía ser de otra manera, el impresionante Genshin Impact se ha alazado como vencedor. Un genial RPG disponible para diferentes plataformas, y que se ha convertido en el gran exitazo del año.

Sin más, te dejamos con el resto de juegos ganadores en esta edición de los Google Play Best of Awards.

Mejores juegos indie

Mejores juegos estilo casual

Mejores juegos innovadores

Mejores juegos competitivos