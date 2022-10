Tinder es una popular aplicación móvil de citas que tiene millones de matches al día. Estas coincidencias brindan a los usuarios una esperanza de emparejarse. Sin embargo, ¿qué pasa si no responden? En esta app de citas, a veces no obtienes respuestas. Esto ocurre por diferentes motivos: falta de interés, se olvidan de responder, son muchos los mensajes recibidos y están aburridos, o simplemente las personas deslizan el dedo hacia ti, pero nunca te envían un mensaje.

Esto es común en todas las aplicaciones de citas, no solo en Tinder. Una coincidencia no significa que la persona vaya a contestar automáticamente. Si hiciste match y después no te hablaron, no te desanimes e intenta enviar un segundo mensaje. Aunque no puedas saber la razón exacta, si puedes cambiar algunas cosas para tener más éxito y aumentar tu tasa de respuestas.

Existen algunas razones por las que a veces haces match en Tinder, pero no te hablan. Para tu tranquilidad no siempre eres el culpable. Aquí te mostraremos las causas más frecuentes que hacen que no obtengas una respuesta.

Tu biografía de Tinder está vacía

Una biografía de Tinder, única y bien escrita, hace que sea mucho más fácil para alguien enviarte un mensaje. La información en tu biografía puede ayudar a que las personas descubran más sobre ti y facilita la creación de temas de conversación. Completa tu perfil correctamente y coloca aspectos que realcen tus atributos.

Tu biografía es aburrida

La mayoría de los usuarios de esta plataforma leen la biografía para conocer más de la persona. Si tienes una biografía donde demuestras desesperación o suenas negativo, esto alejará a la mayoría de las personas. Debes tratar de transmitir positivismo, alegría, alta autoestima, aspiraciones, metas y no demostrar que simplemente eres alguien que desea pasar el rato.

Fotos que no funcionan en Tinder

No subas fotos desenfocadas o que muestren los tributos menos favorables del rostro o cuerpo. Intenta publicar tus mejores fotos tomadas en los ángulos correctos para obtener más coincidencias y respuestas en Tinder. La mayoría de los solteros solo enviarán mensajes a las personas más atractivas y no a todas sus coincidencias.

Existen dudas sobre tu perfil

En esta aplicación hay mucho spam, es por eso que tener una biografía bien escrita te ayudará a lucir más legítimo. Además, la mayoría de las apps de citas tienen bots en su plataforma. Muchos programas automatizados en Tinder se hacen pasar por personas reales. Si te emparejas con uno de ellos, es muy probable que no te envíen mensajes ni te respondan. Si tienes dudas sobre la otra persona, Tinder te permite revisar el pasado oscuro de tus posibles amores.

El usuario eliminó la aplicación

Una de las razones más comunes por las que las personas no responden, es que el usuario eliminó su aplicación en el otro extremo. Eliminar la app del teléfono no elimina tu perfil de Tinder. Es por eso que las personas aún pueden verte, porque la cuenta todavía existe. No hay forma de que sepas esto, por eso no recibes ninguna respuesta de los usuarios cuando haces match.

Tu mensaje inicial fue aburrido

Hay muchas distracciones en Tinder y si envías un mensaje tan genérico como «Hola» o «¿Cómo estás?», hay una alta probabilidad de que no obtengas una respuesta. La primera impresión es lo más importante y por lo general si la línea de apertura no es buena, esto es señal de que eres aburrido y de que no se te ocurrió nada creativo para iniciar una conversación.

Uso de Tinder para conseguir seguidores en Instagram

Existen personas que básicamente están en Tinder solo para aumentar sus seguidores en Instagram y no están buscando una cita. Esto lo puedes identificar porque los usuarios tienen sus enlaces de Instagram en la biografía. Incluso, hasta te pueden mencionar que prefieren chatear en Instagram en lugar de Tinder.

Instalación de la aplicación con otras intenciones

Un pequeño porcentaje de usuarios de Tinder solo usan la aplicación por diversión, para ver cuántas coincidencias pueden obtener sin siquiera tener la intención de chatear con nadie. Otros la usan solo para aumentar su confianza y autoestima, el simple hecho de recibir una notificación es suficiente para ellos. Estos usuarios no tienen intención de hablar con la gente.

Deslizaron el dedo hacia la derecha por error

Muchos solteros deslizan el dedo a la derecha cuando están aburridos y luego terminan con muchas coincidencias. Otros dejan la aplicación en manos de un amigo que buscan coincidencias por ti que no son de tu agrado. Más tarde pueden darse cuenta de que no están realmente interesados ​​en la mitad de sus coincidencias y es por eso que nunca te envían mensajes.

Ya encontraron a alguien

Como ya sabes, Tinder es una aplicación para ligar con personas. Por eso es posible que un usuario ya haya encontrado a alguien, pero olvidó eliminar su cuenta. Generalmente, cuando alguien cumplió su objetivo en la aplicación, deja de usarla. En esos casos, es muy seguro que no recibas ningún mensaje.

Fallo en la aplicación

Como toda app, a veces pueden ocurrir problemas con el chat. Si tus matches han desaparecido o ya no te aparecen nuevos matches, es probable que sea culpa de la aplicación. Intenta actualizar tu conexión o actualiza tu biografía. Si esto no funciona, es probable que debas desinstalar e instalar Tinder nuevamente.

¿Hiciste match en Tinder, pero no te hablan? Soluciones

¿Sientes que te cuesta conseguir pareja en Tinder y estás desanimado? No te preocupes, prueba alguna de estas soluciones y empieza a recibir más respuesta de tus coincidencias.

Da el primer paso . Algunos usuarios de Tinder son tímidos o perezosos y es por eso que no te envían mensajes después de emparejar. No esperes y envía tú el primer mensaje.

. Algunos usuarios de Tinder son tímidos o perezosos y es por eso que no te envían mensajes después de emparejar. No esperes y envía tú el primer mensaje. Evita ser aburrido . Inicia la conversación de manera divertida y muestra tu personalidad con un GIF. Usa preguntas interesantes para que el usuario se sienta obligado a responderlas.

. Inicia la conversación de manera divertida y muestra tu personalidad con un GIF. Usa preguntas interesantes para que el usuario se sienta obligado a responderlas. Habla con respeto . No comiences una conversación hablando de sexo, eso alejará a tu coincidencia. Si vas a coquetear, hazlo con frases bonitas, sin ser vulgar.

. No comiences una conversación hablando de sexo, eso alejará a tu coincidencia. Si vas a coquetear, hazlo con frases bonitas, sin ser vulgar. Evita los errores ortográficos. Una buena ortografía muchas veces es evidencia del nivel cultural de la persona. Dar una buena impresión al escribir es algo primordial.

Una buena ortografía muchas veces es evidencia del nivel cultural de la persona. Dar una buena impresión al escribir es algo primordial. Habla de intereses comunes . Es más fácil mantener una conversación si a ambos le interesa el mismo tema. No hables solo de tus gustos, averigua cuáles son los intereses de la otra persona.

. Es más fácil mantener una conversación si a ambos le interesa el mismo tema. No hables solo de tus gustos, averigua cuáles son los intereses de la otra persona. Tiempo de espera . Si tu match en Tinder no responde, espera de 24 a 48 horas, si en ese lapso no obtienes respuesta, envía un segundo mensaje, pero no más. Si después de eso tampoco recibes mensaje, anula la coincidencia y pasa a la siguiente.

. Si tu match en Tinder no responde, espera de 24 a 48 horas, si en ese lapso no obtienes respuesta, envía un segundo mensaje, pero no más. Si después de eso tampoco recibes mensaje, anula la coincidencia y pasa a la siguiente. Configura tu perfil en Tinder. Comienza con poner tu mejor fotografía, describe bien tus cualidades y preferencias. No mientas en tu perfil.

No todo el mundo tiene éxito en Tinder. Hay cosas que puedes controlar como tu biografía, los mensajes, o tu perfil. Pero si modificas todo lo anterior y no obtienes resultados, prueba con otras aplicaciones para conseguir pareja. ¡No limites tus opciones!